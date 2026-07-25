AFP
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Erling Haaland lideró la viral «fila vikinga» en la boda de Gianluigi Donnarumma, manteniendo vivo el entusiasmo mundialista en Noruega
La regata vikinga regresa de forma inesperada
Haaland hizo reír a los invitados a una boda al revivir la celebración que lo convirtió a él y a sus compañeros de la selección noruega en tema mundial este verano. La rutina, conocida como «la fila», consiste en que alguien marque el ritmo golpeando un tambor dos veces antes de que todos los que están sentados cerca se inclinen hacia delante y hacia atrás al unísono, coreando la palabra al mismo tiempo.
La moda se extendió por Estados Unidos durante el torneo, y la selección noruega la adaptó en el campo tras eliminar a Brasil, liderada por el capitán Martin Ødegaard.
Haaland se hace cargo del tambor en el gran día de Donnarumma
Haaland dejó el campo por la batería y animó la boda de su compañero del Manchester City, Donnarumma. El portero italiano se casó con su novia de toda la vida, Alessia Elefante, en una gran ceremonia en su país natal.
Días después de cumplir 26 años, el noruego se entregó al ritmo con su habitual entusiasmo, marcando el compás mientras los invitados remaban al unísono. En un momento dado, se echó a reír y pausó la música para explicar a un invitado desconcertado cómo funcionaba la celebración, divertiendo a todos los presentes.
Una lista de invitados de lujo se une a la fiesta
Haaland asistió a la ceremonia con su pareja, Isabel Haugseng Johansen, en una lista de invitados que parecía un «quién es quién» del fútbol italiano y europeo. La boda, celebrada en el pintoresco Locorotondo, reunió a varios compañeros de la selección de Donnarumma y a leyendas del fútbol. Entre los invitados destacaron el exicono del AC Milan Paolo Maldini y las actuales estrellas Sandro Tonali y Nicolo Barella.
- Getty Images Sport
El Manchester City se prepara para la era Maresca
El City se prepara para una nueva etapa bajo Enzo Maresca, quien reemplaza a Pep Guardiola tras una década exitosa en el Etihad Stadium. Guardiola deja al club como la principal fuerza del fútbol inglés, con 20 títulos en diez años —más que los 136 años previos—.
Entre ellos destacan seis Premier Leagues, cinco Copas de la Liga, tres Copas de Inglaterra, tres Community Shields, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA. La temporada 2022-23, con el triplete, fue su mayor logro.
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