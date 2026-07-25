Haaland hizo reír a los invitados a una boda al revivir la celebración que lo convirtió a él y a sus compañeros de la selección noruega en tema mundial este verano. La rutina, conocida como «la fila», consiste en que alguien marque el ritmo golpeando un tambor dos veces antes de que todos los que están sentados cerca se inclinen hacia delante y hacia atrás al unísono, coreando la palabra al mismo tiempo.

La moda se extendió por Estados Unidos durante el torneo, y la selección noruega la adaptó en el campo tras eliminar a Brasil, liderada por el capitán Martin Ødegaard.