Getty Images Sport
Traducido por
¡Erling Haaland lanza un grito de guerra! La estrella del Manchester City pide unidad mientras el club pelea contra el veredicto de la Premier League
Haaland lanza un llamamiento a la unidad en medio de la tormenta legal
Haaland ha roto su silencio sobre las batallas legales que afronta actualmente el club y ha pedido una muestra de fortaleza colectiva a la afición del Etihad. Los comentarios del prolífico delantero llegan en un momento de incertidumbre sin precedentes para el vigente campeón de la Premier League, que recientemente fue declarado culpable de múltiples infracciones graves de la normativa financiera de la liga.
En una entrevista exclusiva con Sky Sports, Haaland lanzó un mensaje de tranquilidad a quienes están preocupados por las posibles consecuencias del veredicto. "Lo van a pasar bien. Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que estar los unos con los otros y tenemos que seguir siendo positivos. Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia delante e intentar ganar partidos de fútbol y tratar de disfrutar la situación y ganar el partido. Tenemos que mantenernos unidos; tenemos que transmitirnos amor los unos a los otros. Así que sí: mantenéos unidos, disfrutad del camino y sonreíd", explicó el delantero.
Como hijo del excentrocampista del City Alf-Inge Haaland, el atacante siente el peso de la situación actual no solo como empleado, sino también como aficionado. "Me importa mucho la ciudad, tengo que decirlo. Me importan mucho los aficionados porque yo también soy aficionado, y también siento con ellos", señaló, reforzando su compromiso con la causa mientras el club lucha por su reputación en los tribunales.
- (C)Getty Images
La magnitud de las conclusiones de la comisión
El optimismo que comparte Haaland contrasta de forma radical con los sombríos detalles expuestos por la comisión independiente, que emitió una durísima valoración sobre la conducta financiera del club. El panel concluyó que, entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, el Manchester City orquestó un «plan de financiación encubierta» que implicaba contratos «ficticios» con socios comerciales.
La investigación determinó que estas acciones estaban diseñadas para inflar artificialmente los ingresos del club en la descomunal cifra de 830 millones de libras, eludiendo así los límites de gasto impuestos tanto por la Premier League como por la UEFA. En total, la comisión ratificó más de 100 cargos por incumplimientos normativos, incluido no actuar de buena fe durante la investigación, que se prolongó durante varios años.
Una larga batalla legal se prolongará hasta 2027
A pesar del deseo del club de lograr una resolución rápida, los expertos legales sugieren que el proceso de apelación podría prolongarse. Aunque la nueva normativa de la Premier League apunta a una resolución acelerada de las apelaciones en 12 semanas, se espera que el equipo legal del City argumente que estas reglas no deberían aplicarse de forma retroactiva a un caso que comenzó en 2023.
El club ya ha expresado anteriormente su preocupación por la imparcialidad del proceso, al alegar que la opinión de la comisión estuvo influida por presiones externas. En su comunicación oficial, el City destacó su cooperación durante los últimos ocho años y afirmó: "El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años sobre la base de que la junta y el órgano ejecutivo de la Premier League se comportarían como un regulador independiente, imparcial y ecuánime, libre de influencias partidistas. Obviamente, el club está limitado en lo que puede decir hasta que concluyan todos los procedimientos futuros".
- Getty
El foco se desplaza hacia Anfield y el PSG
Mientras los abogados se preparan para la siguiente ronda del litigio, el primer equipo debe centrar su atención en una semana decisiva sobre el césped. El City viaja este domingo a Anfield para enfrentarse a un Liverpool que ha sido de forma constante su rival más feroz por los títulos nacionales. Tras el viaje a Merseyside, los de Enzo Maresca recibirán al vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, en el Etihad Stadium. Haaland, que ha disfrutado de un inicio perfecto de temporada en la Premier League con el City, sigue impasible ante el ruido externo que rodea a la jerarquía del club.
Al reflexionar sobre la magnitud del próximo duelo contra el Liverpool, Haaland dijo: "Siempre es especial jugar contra el Liverpool. Especialmente con Pep y Klopp. Recuerdo estar sentado en Salzburgo y Dortmund viendo los partidos, cuánto se exigían mutuamente. Allí siempre son partidos especiales. Gané allí, empaté allí, perdí. Así que siempre es especial, y cada partido de la Premier League es diferente, y cada partido contra el Liverpool siempre es especial".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias