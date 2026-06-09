Erling Haaland, Jamal Musiala y ocho estrellas del Mundial que podrían haber jugado con Inglaterra en 2026

El debut internacional de Antoine Semenyo llegó en 2022, cuando jugaba en el Bristol City, y la idea de que algún día representara a Inglaterra parecía lejana. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mejores delanteros de la Premier League y podría haber entrado en la selección inglesa este verano, tras fichar por el Manchester City en enero, de no haber elegido ya representar a Ghana.
Nacido en Londres, este jugador de 26 años también tiene pasaporte francés por parte de su madre, así que tenía opciones. Sin embargo, su rápido crecimiento en los últimos años sorprendió tanto a ingleses como a franceses, ya que nunca jugó en sus categorías inferiores y ya era internacional absoluto con Ghana cuando fichó por el Bournemouth en enero de 2023.
Las Estrellas Negras confían en que Semenyo marque la diferencia este verano, cuando se enfrente a su país natal en la fase de grupos junto a su compañero delantero nacido en Inglaterra, Brandon Thomas-Asante, del Coventry City.