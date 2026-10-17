Getty Images Sport
Traducido por
Erling Haaland hace saltar las alarmas por una posible lesión en el Manchester City tras una ajustada victoria ante el Ipswich en la Premier League
Haaland se retira cojeando en una ajustada victoria
El Manchester City está pendiente del estado de Haaland después de que el delantero sufriera una lesión en el pie en los últimos minutos, según informa The Independent. El internacional noruego fue decisivo para lograr una victoria por 3-2 ante el Ipswich en la Premier League, al marcar un doblete clave que elevó a 12 sus goles esta temporada en todas las competiciones.
Sin embargo, poco antes del pitido final, Haaland pareció sufrir un fuerte golpe al golpear con el pie la suela de la bota de Jack Clarke. Después se le vio agitar los brazos en señal de molestias antes de dirigirse al túnel de vestuarios cojeando ostensiblemente.
- Getty Images Sport
Maresca se plantea dar descanso a su delantero estrella
El entrenador Enzo Maresca afronta ahora una difícil decisión sobre la participación inmediata de Haaland en los próximos partidos. El delantero ya suma 14 titularidades entre su club y su selección esta temporada y también ha jugado cuatro veces con Noruega durante el parón internacional.
En la rueda de prensa previa al partido contra el Ipswich, Maresca ya había reconocido la elevada carga de partidos de su principal goleador. «En algún momento probablemente tengamos que darle descanso, algunos días libres», admitió, lo que sugiere que ya se planteaba darle un respiro incluso antes del desafortunado contratiempo de este fin de semana.
Impulso imparable pese a los problemas fuera del campo
La preocupante lesión de Haaland eclipsó ligeramente lo que, por lo demás, fue otro resultado crucial para el Manchester City. La trabajada victoria ante el Ipswich supuso su séptimo triunfo consecutivo en la Premier League desde el inicio de la temporada.
Así, el club mantuvo su pleno de victorias a las órdenes de Maresca y se situó seis puntos por delante del Arsenal, rival en la lucha por el título, en lo más alto de la tabla. El resultado también supuso su segunda victoria liguera consecutiva desde que el mes pasado fuera declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League, una muestra de que mantiene intacta su concentración en el terreno de juego.
- AFP
¿Qué le espera ahora al Manchester City?
El Manchester City recibe al AEK Athens el jueves en la Champions League antes de visitar al Aston Villa el próximo fin de semana. Maresca espera que Haaland esté en condiciones de jugar, especialmente ante los dos exigentes partidos contra el Brighton, uno de la Copa de la Liga y otro de la Premier League, que se avecinan antes de que termine octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias