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Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Erling Haaland es un animal!» - Enzo Fernandez deshace en elogios al delantero del Manchester City tras la victoria en la Champions League en Oporto

Enzo Fernández
E. Haaland
Manchester City
FC Oporto vs Manchester City
FC Oporto
Liga de Campeones
Premier League

Enzo Fernández expresó su satisfacción tras la convincente victoria por 0-2 del Manchester City en casa del Oporto en la Champions League y deshizo en elogios hacia su compañero Erling Haaland. El centrocampista argentino destacó su creciente conexión con el prolífico delantero noruego y también dio las gracias al entrenador Enzo Maresca por llevarle al Etihad Stadium.

  • El City logra la victoria en el estreno

    El gigante inglés logró una convincente victoria por 2-0 sobre el Oporto en su estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones en el Estadio do Dragao el martes por la noche. El equipo de Maresca dominó el encuentro en Portugal, con Haaland firmando un doblete en la segunda parte para garantizar los tres puntos. El triunfo a domicilio supone un inicio europeo positivo para el Manchester City y amplía su impresionante impulso esta temporada.

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  • imago-sport-1082635758.jpgAnadolu Agency

    Centrocampista elogia la cálida bienvenida

    Fernández se sintió rápidamente asentado en su nuevo entorno gracias a la cálida acogida de sus compañeros y al gran apoyo de la afición. Hablando después del partido, el centrocampista argentino dijo: "Estoy muy feliz de que ellos [los jugadores del Man City] me hayan recibido en cuanto crucé la puerta. No solo son jugadores brillantes, también importan las personas que son. Todos han sido muy amables conmigo, y la afición también ha estado absolutamente brillante al darme la bienvenida en lo que es un nuevo paso en mi carrera. Estoy muy ilusionado por empezar".

  • Fernández elogia al letal delantero

    La conexión entre Fernandez y Haaland demostró ser efectiva de inmediato, con el nuevo centrocampista asistiendo al delantero noruego para romper la resistencia del Porto en el minuto 47.

    Elogiando el instinto letal y el carácter de su compañero, Fernandez declaró: "Erling Haaland es un animal. Es una bestia, así que cada vez que esté sobre el campo, voy a buscarle, y ojalá pueda darle muchas más asistencias. No se trata solo del jugador que es, también es una persona increíble, y de verdad me ha acogido muy bien y me ha ayudado".

    Reflexionando sobre su reencuentro con el entrenador tras su etapa en Stamford Bridge, el mediapunta añadió: "Estoy muy feliz de que Enzo Maresca hiciera todo lo posible para que este movimiento se hiciera realidad. Me conoce muy bien por nuestra etapa en el Chelsea, y estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Voy a dar el 100% en cada entrenamiento, en cada partido, para poder devolvérselo".

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    El foco se pone en el derbi

    El Manchester City centra ahora de nuevo su atención en la Premier League después de haber encadenado una dinámica de victorias al inicio de la temporada en todas las competiciones. La estabilidad de un centro del campo liderado por Fernández y el acierto rematador de Haaland afrontarán una dura prueba ante el rival local, el Manchester United, este fin de semana. Una actuación sólida en Portugal supone la plataforma perfecta para que el equipo de Maresca mantenga su dominio nacional.

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