Antes de los cuartos de final, Haaland admitió a la prensa que Inglaterra era favorita y que Noruega tenía pocas opciones.

«Hay muy pocas probabilidades de que ganemos. Creo que todos deberíais centrar toda la presión en Inglaterra», declaró Haaland a NRK.

Además, el encuentro es especial para él, pues se medirá a sus compañeros del City, John Stones y Marc Guehi. Reconoce que será raro, pero está concentrado en ayudar a Noruega a lograr otro resultado sorpresivo.

«Es raro: pasas más tiempo con ellos que con nadie. Llevo años bromeando con Marc Guehi y John Stones, así que es especial», admitió, según Nettavisen.