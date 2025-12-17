¡Erling Haaland como Papá Noel! La estrella del Manchester City se viste de Santa Claus en medio de una excelente forma festiva

Haaland ha establecido todo tipo de récords desde que se unió al City en 2022 y alcanzó un nuevo hito en la victoria del equipo por 5-4 sobre el Fulham a principios de este mes al convertirse en el jugador más rápido en marcar 100 goles en la Premier League, logrando la hazaña en solo 111 partidos y rompiendo el récord anterior de la leyenda de la Premier League Alan Shearer de 100 goles en 124 partidos. Haaland ya ha alcanzado la marca de 20 goles para la temporada 2025-26 en todas las competiciones y lleva 17 en 16 apariciones en la liga, lo que lo convierte en el favorito para reclamar el premio de la Bota de Oro.

En medio de su excelente forma festiva, Haaland planeó una sorpresa especial para los jóvenes fanáticos del City en Manchester en la alegre ocasión de la Navidad, ya que se disfrazó de Santa Claus y entregó regalos a los niños.