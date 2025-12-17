¡Erling Haaland como Papá Noel! La estrella del Manchester City se viste de Santa Claus en medio de una excelente forma festiva
Haaland en modo vacacional en medio de un excelente estado festivo
Haaland ha establecido todo tipo de récords desde que se unió al City en 2022 y alcanzó un nuevo hito en la victoria del equipo por 5-4 sobre el Fulham a principios de este mes al convertirse en el jugador más rápido en marcar 100 goles en la Premier League, logrando la hazaña en solo 111 partidos y rompiendo el récord anterior de la leyenda de la Premier League Alan Shearer de 100 goles en 124 partidos. Haaland ya ha alcanzado la marca de 20 goles para la temporada 2025-26 en todas las competiciones y lleva 17 en 16 apariciones en la liga, lo que lo convierte en el favorito para reclamar el premio de la Bota de Oro.
En medio de su excelente forma festiva, Haaland planeó una sorpresa especial para los jóvenes fanáticos del City en Manchester en la alegre ocasión de la Navidad, ya que se disfrazó de Santa Claus y entregó regalos a los niños.
Santa Claus después del Joker
Parece que Haaland está eligiendo nuevos personajes para disfrazarse en ocasiones especiales este año. Después de disfrazarse de Joker en Halloween, ahora ha planeado vestir el atuendo del padre de la Navidad. El delantero recurrió a la ayuda de un maquillador, quien aplicó cejas blancas tupidas y una barba, junto con las mejillas rojas de Papá Noel. Luego metió una gran almohada bajo su abrigo y salió a la noche de Mánchester.
Anteriormente en su canal de YouTube, Haaland había confesado su amor por la Navidad, ya que dijo: "Me encanta la Navidad, me encanta la calidez de la Navidad: estar dentro y estar con la familia y amigos."
¿Cómo ocultó Haaland su identidad?
En un intento por ocultar su identidad, la estrella del City adoptó un acento de Liverpool mientras iba de puerta en puerta para regalar obsequios a los niños. En la primera casa a la que llamó, el niño confesó ser fanático del Manchester United, a lo que Haaland, como Santa, dijo: "Está en la lista de los traviesos. Debe ser difícil para los fanáticos del United estos días."
En la segunda casa, el niño reconoció a Haaland diciendo: "He escuchado tu voz en la televisión, así que sabía que eras tú." El delantero, en respuesta, dijo: "Necesito trabajar en el acento, ese es el problema."
En la última casa, Haaland fue nuevamente reconocido y esta vez preguntó qué debía hacer el City para ganar la liga esta temporada, a lo que un niño pequeño dijo: "Pásalo a ti," lo que provocó que Haaland se riera frente a la cámara y dijera: "Niño inteligente."
Sin tiempo para descansar en medio de la festividad
Haaland no tiene tiempo para descansar durante las festividades, ya que el City tiene un calendario agitado en las últimas semanas de 2025. Desde el miércoles hasta el Día de Año Nuevo, el equipo de Pep Guardiola jugará cuatro partidos, comenzando con Brentford el 17 de diciembre. Después de eso, tienen programado enfrentarse a West Ham, Nottingham Forest y Sunderland respectivamente en la Premier League.