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Erling Haaland avisa al Arsenal: «Quiero más». El delantero del Manchester City explica cómo se prepara para el decisivo duelo por el título de la Premier League
El City confía en su experiencia como ganador de cara al enfrentamiento contra el Arsenal
El Manchester City se mide al Arsenal en un duelo clave de la Premier League; ganar le acercaría al liderato. Triunfar ante el equipo de Mikel Arteta y luego ante el Burnley le daría casi el título.
Para el equipo de Pep Guardiola este escenario es habitual: el City ha remontado varias veces al final de la temporada y sus veteranos confían en esa experiencia. Aunque han llegado nuevos jugadores, los líderes que ya han ganado ligas, incluido Haaland, creen que pueden sorprender de nuevo y llevarse el título.
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Haaland insiste en que el City espera ganar títulos
Antes del partido clave, Haaland subrayó que la cultura ganadora del club mantiene la mentalidad del equipo y explicó cómo afronta la presión final por el título.
«¿Experiencia en ganar trofeos? Sí», afirmó el noruego. «Tenemos muchos jugadores nuevos y algunos que llevan aquí varios años. Al City se viene a ganar. Hace unas semanas levantamos un título, una sensación increíble. Debemos aprovechar esa dinámica».
El City mantiene la calma mientras el Arsenal afronta la presión.
La mentalidad del Arsenal se cuestiona tras ganar solo uno de sus últimos cinco partidos. En cambio, el City llega con confianza. Haaland insiste en mantener la calma en la lucha por el título.
«Para mí, la mente y estar en un buen estado mental es realmente importante», añadió. «Ahora se avecina un partido importantísimo. Hay que mantener la calma y no darle demasiadas vueltas, porque eso es lo peor que puede pasar».
Se trata de entrenar bien, prepararse tácticamente con el equipo y mantener la mente despejada. No hay que pensar demasiado, solo concentrarse en lo positivo y prepararse mental y físicamente para cada encuentro. Ahora tenemos una final cada semana. El partido contra el Chelsea fue increíble: empezamos flojos, pero acabamos muy fuertes. Lo estamos haciendo bien y queremos más».
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El City afronta una fase decisiva en la lucha por el título
El duelo contra el Arsenal es clave para el City; su resultado puede definir la lucha por el título. El equipo de Guardiola, en racha, busca mantener el impulso en la recta final.
Tras ese duelo, el City viajará a Burnley y luego cerrará la Premier. Cada encuentro es una final y Haaland y su equipo saben que la concentración decidirá si otro título llega al Etihad.