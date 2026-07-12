Erling Haaland asegura que Inglaterra tiene «suerte» tras ver a su amigo Jude Bellingham callar a los críticos con una actuación «de talla mundial» en el Mundial ante Noruega

Tras la ajustada victoria de Inglaterra sobre Noruega, Haaland dejó de lado la rivalidad para elogiar a su amigo y excompañero en el Borussia Dortmund, Bellingham. La estrella del Real Madrid marcó su segundo doblete consecutivo y llevó al equipo de Thomas Tuchel a las semifinales.

Pese a la eliminación de Noruega, Haaland admitió que pocos igualan el nivel actual de Bellingham y afirmó: «El Real Madrid e Inglaterra tienen suerte de contar con Jude Bellingham».