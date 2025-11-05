Getty Images
¡Erling Haaland apunta al Real Madrid! Podría ocupar el lugar de Vinícius Júnior tras activarse su cláusula de rescisión
¿Haaland para reemplazar a Vini Jr?
Según el periodista Jorge Picon, hablando para ElDesmarque, el delantero noruego Erling Haaland cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato con el Manchester City, aunque la cifra exacta aún no se ha revelado. Haaland firmó en 2024 una extensión récord de 10 años que lo vincula al club hasta 2034, pero el interés del Real Madrid en ficharlo nunca ha disminuido. Su entorno ha insinuado que al jugador “le gustaría mucho jugar en el Madrid”, quedando la decisión final en manos del propio Haaland.
El posible fichaje del noruego estaría estrechamente ligado al futuro de Vinícius Júnior. El contrato actual de Vinícius con el Madrid se extiende hasta 2027, y las negociaciones para su renovación llevan en marcha desde finales de 2024, sin que se haya llegado a un acuerdo, especialmente en lo que respecta a sus demandas salariales. El club podría considerar vender al brasileño por unos 200 millones de euros para financiar la llegada de Haaland. Mientras tanto, el Paris Saint-Germain ha mostrado un interés serio en Vinícius, con el extremo atraído por el estilo ofensivo y rápido del equipo dirigido por Luis Enrique.
- Getty Images Sport
Relación con Xabi Alonso al borde de la ruptura
Las tensiones entre Vinícius Júnior y el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, parecen haber llegado al límite, generando serias dudas sobre el futuro del brasileño en el club. La relación comenzó a deteriorarse cuando Vinícius reaccionó con enfado al ser sustituido durante El Clásico contra el Barcelona. Aunque posteriormente emitió una disculpa pública en redes sociales por su arrebato, notablemente dejó fuera de su mensaje a Alonso.
La situación se complicó aún más cuando The Athletic publicó un artículo el mismo día de su disculpa, criticando el liderazgo y la disciplina de Alonso. La nota citaba a una fuente anónima cercana al equipo que afirmaba que Alonso “cree que es Pep Guardiola”. El informe, presuntamente vinculado al entorno de Vinícius, enfureció a la directiva del Real Madrid.
Las tensiones se intensificaron en el siguiente partido contra el Valencia, cuando Vinícius cobró un penalti que había sido asignado a Kylian Mbappé y lo falló. Sus acciones fueron vistas como una falta de respeto tanto hacia Alonso como hacia sus compañeros, aumentando la fricción dentro del vestuario.
Tras una serie de problemas fuera del campo y comportamientos polémicos del jugador de 25 años, la paciencia del presidente Florentino Pérez parece haberse agotado. Con la confianza entre Vinícius y la directiva supuestamente irreparable, el Madrid está considerando seriamente ofertas por el delantero, lo que podría poner fin a su etapa en el Santiago Bernabéu.
Haaland comienza de manera excelente la temporada 2025-26
Haaland llegó al Manchester City desde el Borussia Dortmund en 2022 y rápidamente se consolidó como uno de los delanteros más letales del fútbol mundial. Fue pieza clave en la histórica temporada del triplete 2022-23, ayudando al City a conquistar la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League.
Esta temporada, el noruego mantiene su nivel impresionante, con 17 goles en 13 partidos en todas las competiciones. Su definición quirúrgica y su constancia lo han convertido nuevamente en el eje del ataque de Pep Guardiola. Gracias a su influencia, el City ocupa actualmente el segundo lugar en la Premier League, y Haaland sigue siendo decisivo en la lucha por más títulos nacionales e internacionales.
- Getty
El futuro de Vinicius en el Real Madrid pende de un hilo
El Real Madrid buscará renovar a su talismán y dos veces ganador de la Champions League, Vinicius, un verdadero ícono del club. Sin embargo, si las conversaciones con el delantero se complican, los merengues podrían plantearse un movimiento por Erling Haaland, aunque las negociaciones con el Manchester City se anticipan complejas.
Anuncios