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¿Erling Haaland al Real Madrid? Florentino Pérez esquiva la pregunta sobre la estrella del Manchester City, pero sugiere el fichaje de un «galáctico» este verano
Los rumores sobre Haaland persisten pese a su contrato con el City.
Los rumores sobre el fichaje de Haaland por el Real Madrid no cesan, pese a su renovación con el Manchester City hasta 2034. Esta temporada lleva 37 goles y ocho asistencias en 50 partidos. Desde su fichaje por 60 millones de euros procedente del Borussia Dortmund en 2022, ha marcado 161 goles y dado 29 asistencias en 196 encuentros con el club inglés.
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Pérez se pronuncia sobre Haaland y las insinuaciones sobre los «galácticos»
En una entrevista con LaSexta, se le preguntó a Pérez sobre la posibilidad de fichar al prolífico delantero para el Santiago Bernabéu. Él destacó su historial de fichajes estrella: «Pues claro. Siempre ha habido fichajes, siempre hemos fichado a los mejores. He fichado a Figo, a Kaká, a Ronaldo «El Fenómeno», a Beckham... Cuando hay uno bueno, voy a por él».
Al ser consultado por el noruego, se mostró evasivo: «¿Haaland? No daré opinión; eso corresponde a la dirección deportiva».
Rumores sobre el banquillo y los vínculos con Mourinho
Pérez respondió a los rumores sobre el banquillo tras la salida de Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa terminó la temporada, pero los resultados no mejoraron. Se habló de un posible regreso de José Mourinho, aunque el presidente lo negó.
Sin embargo, el presidente madridista lo negó: «Qué rollo lo de Mourinho. Ni siquiera hablé con él cuando vino con el Benfica». Y añadió: «No es cierto. El que menos sabe de entrenadores en el club soy yo».
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¿Qué le depara el futuro a Los Blancos?
Tras convocarse elecciones anticipadas el 7 de junio, Pérez afronta semanas clave. El Real Madrid ha terminado una segunda temporada sin títulos, lo que presiona a la directiva. La afición espera un nuevo entrenador y fichajes estrella que inicien una nueva era de triunfos.