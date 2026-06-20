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Erik ten Hag quiere fichar al exjugador cedido por el Manchester United para el Twente holandés, pero el Benfica pretende llevar al delantero a Portugal
El Twente busca un delantero veterano
Tras dejar el Ajax, donde marcó 20 goles en dos temporadas, el delantero internacional Weghorst es ahora un agente libre muy codiciado. El nuevo director técnico del FC Twente, Ten Hag, ha confirmado en NOSel interés del club por el jugador de 33 años. Según SoccerNews, Twente sigue en la lucha, pero el Benfica podría tener ventaja económica si formaliza su oferta.
- AFP
Ten Hag confirma que buscan un delantero.
El nuevo director, durante su labor como comentarista en la fase final del Mundial, destacó sus profundos vínculos con la región ante los medios. Declaró: «En el Twente, nos interesa Wout Weghorst. Es un chico con raíces en el Twente. Estamos orgullosos de sus logros.
Le conozco a él y a su familia desde hace años y, claro, me encantaría que estuviera con nosotros. ¿Quién no querría un delantero así? Ahora está centrado en el Mundial y quiere ser campeón. Si hay que esperar, se espera.
Caras conocidas se plantean un reencuentro
Un posible fichaje por el De Grolsch Veste supondría un importante regreso a casa para ambos, ya que Ten Hag comenzó su carrera como defensa central en Enschede. Ya trabajaron juntos en Old Trafford, adonde el robusto delantero de 1,97 metros llegó cedido por el Burnley en enero de 2023; marcó solo dos goles en 31 partidos, pero Ten Hag valora su perfil táctico.
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La batalla por el traspaso está a punto de llegar a su fin
El club de la Eredivisie debe esperar a que el delantero termine su gira en Norteamérica para cerrar la renovación de la plantilla. A Ten Hag le aguarda un mercado de fichajes complicado: deberá superar el poder económico del Benfica para conseguir su principal objetivo ofensivo antes del inicio de la temporada 2026-27.