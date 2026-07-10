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Adhe Makayasa

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Erik ten Hag descarta sustituir a Ronald Koeman como seleccionador de los Países Bajos y seguirá como director técnico del equipo neerlandés

Holanda
E. ten Hag
R. Koeman
World Cup
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Eredivisie

Erik ten Hag ha retirado su candidatura para ser seleccionador de los Países Bajos tras la marcha de Ronald Koeman. El exentrenador del Manchester United, ahora director técnico del FC Twente, se mantiene comprometido con su proyecto, lo que obliga a la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) a buscar otro candidato.

  • Ten Hag rechaza el puesto vacante en la selección holandesa

    La KNVB baraja un candidato de renombre tras la desvinculación de Ten Hag del puesto de seleccionador. El exentrenador del United insiste en que no estará disponible para dirigir la selección en el corto plazo. Su decisión obliga a los Países Bajos a buscar urgentemente un nuevo seleccionador tras la renuncia de Koeman, provocada por la prematura eliminación de la Oranje en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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    Compromiso adquirido con el Twente

    Desde la concentración del Twente en Tegelen, Ten Hag desmintió los rumores que le vinculaban con la selección. Aseguró que su compromiso con el club es a largo plazo.

    Como recoge el AD, afirmó: «No estoy disponible. Elegí dar este paso. Me centraré en esto al menos dos años más. Disfruto aquí y quiero ayudar al club a seguir avanzando».

  • Koeman asume la responsabilidad táctica

    La salida de Koeman se aceleró tras las críticas por cambiar el 4-3-3 habitual por un rígido 5-2-3 contra Marruecos, lo que aisló a Frenkie de Jong en el medio.

    Tras empatar 1-1 en la prórroga y caer en los penaltis, el técnico de 63 años dimitió y publicó un emotivo adiós en Instagram: «Todos soñábamos con hacer historia en este Mundial, pero no lo logramos. Nadie está más decepcionado que yo. Como seleccionador, la responsabilidad es mía».

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    La KNVB busca un salvador

    La KNVB afronta una grave crisis de liderazgo tras la debacle en Norteamérica. Con Ten Hag descartado, los dirigentes holandeses buscan urgentemente un técnico capaz de recuperar el juego ofensivo que caracteriza al país. La tarea es enorme, pues el próximo ciclo internacional ya asoma y la presión social pide una renovación total de la plantilla.

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