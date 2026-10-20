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Donny Afroni
Traducido por

Erik ten Hag arremete contra la directiva del Manchester United por incumplir una promesa sobre el traspaso de Scott McTominay

S. McTominay
Manchester United
E. ten Hag
Premier League

El exentrenador del Manchester United Erik ten Hag ha criticado duramente a la cúpula del club, a la que acusa de incumplir varios compromisos clave durante sus últimos meses en Old Trafford. El neerlandés expresó su gran frustración por la gestión de la plantilla, en concreto por una operación que, según afirma, contravenía directamente un acuerdo verbal.

  • El pacto roto en Ibiza

    Ten Hag ha afirmado, en unas declaraciones sorprendentes, que la directiva del Manchester United incumplió acuerdos concretos sobre la estrategia de fichajes del club. El exentrenador señaló la venta de Scott McTominay al Napoli como uno de los principales ejemplos de cómo se debilitó su autoridad durante su etapa en el cargo. Según el neerlandés, en una reunión de alto nivel celebrada en Ibiza se alcanzó un pacto claro para garantizar que la plantilla siguiera ajustándose a su visión táctica.

    La decisión de autorizar la salida de McTominay en el verano de 2024, tras la que llegó Manuel Ugarte como su sustituto, habría hecho que Ten Hag se sintiera apartado del proceso de toma de decisiones. «En Ibiza llegamos a un acuerdo. Dije: “No vender a Scott McTominay”. Estaríamos en sintonía en el mercado de fichajes», reveló Ten Hag en una entrevista con The Athletic, según recoge Manchester Evening News.

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    Preocupación por la falta de alternativas goleadoras

    La insistencia de Ten Hag en retener a McTominay se debía a la capacidad singular del jugador para aportar goles desde el centro del campo. En su última temporada completa en Old Trafford, el canterano marcó 10 goles en todas las competiciones y solo quedó por detrás de Rasmus Hojlund y Bruno Fernandes en la tabla de goleadores. Para Ten Hag, perder una fuente de goles tan fiable supuso un golpe táctico que la directiva no supo valorar cuando impulsó su venta.

    «Expuse un argumento, una razón: no tenemos capacidad goleadora. Scott aporta goles y una gran mentalidad. Lleva al United en las venas. Así que, cuando plantearon el tema, dije: “No”. Y al final lo vendieron. Por supuesto, me sentí muy avergonzado y decepcionado», añadió el exentrenador del Ajax.

  • El error del United en el mercado de fichajes, al descubierto

    El cuerpo técnico consideraba que el perfil de McTominay era especialmente eficaz en los partidos ajustados de las competiciones nacionales. Por eso, autorizar su venta a Italia resultó particularmente difícil de aceptar para el entrenador y su equipo de colaboradores.

    Esas reservas tácticas quedaron rápidamente confirmadas en el Estadio Diego Armando Maradona, donde McTominay se convirtió sin dificultades en uno de los centrocampistas más destacados de la Serie A mientras lideraba al Nápoles hacia el título de liga. Su sensacional rendimiento en el extranjero ha aumentado la presión sobre la directiva del Manchester United y ha reavivado las duras críticas a una estrategia de fichajes fallida que permitió la marcha de un jugador influyente y decisivo.


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    Tensiones contractuales en Old Trafford

    La tensión entre el entrenador y la directiva fue más allá de los fichajes y alcanzó su propia situación contractual. Tras la victoria ante el Manchester City en la final de la FA Cup, el United optó por activar una prórroga de un año en el contrato de Ten Hag. Sin embargo, el entrenador ha dado a entender ahora que aquella decisión vino acompañada de una serie de garantías vacías sobre el proyecto a largo plazo y su influencia en el entorno del primer equipo.

    Ten Hag explicó que no estaba dispuesto a empezar una nueva temporada con la incertidumbre de un contrato al que solo le quedaba un año, lo que dio pie a las conversaciones sobre su futuro. «No iba a continuar con solo un año de contrato por delante», explica Ten Hag. «Así que dije: “Necesito un año más y tenemos que hacerlo juntos”. Me prometieron lealtad, me prometieron apoyo, me prometieron comunicación y que estaríamos en sintonía. Hablamos de los problemas. Pero no cumplieron sus promesas. Por eso me decepcioné».

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