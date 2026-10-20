Ten Hag ha afirmado, en unas declaraciones sorprendentes, que la directiva del Manchester United incumplió acuerdos concretos sobre la estrategia de fichajes del club. El exentrenador señaló la venta de Scott McTominay al Napoli como uno de los principales ejemplos de cómo se debilitó su autoridad durante su etapa en el cargo. Según el neerlandés, en una reunión de alto nivel celebrada en Ibiza se alcanzó un pacto claro para garantizar que la plantilla siguiera ajustándose a su visión táctica.

La decisión de autorizar la salida de McTominay en el verano de 2024, tras la que llegó Manuel Ugarte como su sustituto, habría hecho que Ten Hag se sintiera apartado del proceso de toma de decisiones. «En Ibiza llegamos a un acuerdo. Dije: “No vender a Scott McTominay”. Estaríamos en sintonía en el mercado de fichajes», reveló Ten Hag en una entrevista con The Athletic, según recoge Manchester Evening News.