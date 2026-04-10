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Erica Parkinson NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Erica Parkinson: la jugadora más joven convocada por Sarina Wiegman para las Lionesses, que brilla en Portugal y puede elegir entre cuatro selecciones

Analysis
England
E. Parkinson
World Cup Qualification UEFA
Valadares Gaia
Women's football
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England vs Spain

En el partido de la sub-23 de Inglaterra contra Noruega en noviembre, brilló el talento. Ruby Mace y Maisie Symonds, integrantes de la absoluta de Sarina Wiegman; Gracie Prior, titular en siete de los nueve primeros encuentros con el líder Manchester City; y Martine Fenger, joven delantera que acababa de debutar con el Barcelona. Sin embargo, quien más brilló fue Erica Parkinson, de solo 17 años, casi cinco menos que algunas de sus rivales.

En su debut con la sub-23, en una victoria por 1-0, la joven centrocampista destacó por sus pases, su confianza ante el gol y su enorme despliegue físico.

«Me dijeron que Erica había corrido unos siete kilómetros en la primera parte», declaró Emma Coates, entonces seleccionadora sub-23. «Estuvo por todas partes, en el buen sentido. Su energía es contagiosa».

Cuatro meses después de ese debut con la sub-23, Wiegman la convocó para la absoluta, convirtiéndola en la más joven llamada durante su mandato.

«Se quedó sorprendida», admitió Wiegman. «Dijo que se había quedado sin palabras, pero estaba muy contenta, sorprendida y emocionada, por supuesto».

Hablante de cuatro idiomas y con la posibilidad de representar a cuatro selecciones, su nombre aún no es muy conocido entre los aficionados de las Lionesses, pues juega en el Valarades Gaia de Portugal, donde debutó con solo 15 años. ¿Quién es esta talentosa centrocampista y qué ha impresionado tanto a Wiegman como para darle esta gran oportunidad?

  • Erica Parkinson England Women 2023Getty Images

    Donde todo comenzó

    Nacida en Singapur de madre japonesa y padre inglés, Parkinson se mudó a Portugal a los 10 años tras el fichaje de su hermano Denis por la cantera del Oporto. Jugó en FC Foz y Leixões, entrenó con el Benfica y, en 2023, debutó como senior en el Valadares Gaia a los 15 años.

    Ese traslado añadió a Portugal como cuarta nacionalidad seleccionable, pero Parkinson optó por Inglaterra, «el primer país que me invitó al centro de entrenamiento nacional», recordó el año pasado.

    «Enviaron a un ojeador a Portugal para verme jugar», recordó. «Entonces jugaba con chicos. Vieron algunos vídeos míos en Internet y comprobaron que era medio inglesa. Cuando llegué, me encantó la cultura: todos son amables y ambiciosos. Me gustó cómo Inglaterra trabajaba en los entrenamientos y su estilo de juego».

    Con su destacado rendimiento en Valadares Gaia y el premio a mejor jugadora joven de la liga portuguesa 2024-25, Parkinson ascendió rápido en las categorías inferiores de Inglaterra: jugó el Europeo y el Mundial sub-17 de 2024, pasó a la sub-19 para su Europeo y, en noviembre, debutó con la sub-23.

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  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    El gran salto

    En marzo llegó la gran noticia: Parkinson fue convocada por primera vez con la selección absoluta de Inglaterra. Las lesiones de Ella Toone y Grace Clinton dejaban a las Lionesses sin profundidad en el centro del campo, sobre todo en la posición de ‘10’.

    «Vamos a ver quién es la siguiente», explicó Wiegman. «Erica ha recorrido todo el camino. Juega en Portugal y lo ha hecho bien con la sub-23. Dar el salto a la absoluta es un gran paso, pero tiene la oportunidad de demostrar de qué está hecha».

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    El reconocimiento llega en otra excelente temporada de Parkinson en la máxima categoría lusa. Tras ganar el premio al mejor joven la campaña pasada con cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos, el jugador de 17 años ya ha repetido esas cifras en la 2025-26, en solo 23 encuentros.

    Su aportación ayuda al Valadares Gaia a aspirar a un mejor puesto: cuarto, a dos puntos de la Liga de Campeones, tras ser quinto el curso anterior.

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    Principales puntos fuertes

    Parkinson es una creadora de juego nata. Desde el puesto de mediapunta, destaca por su capacidad de disparo, su excelente visión de juego, su precisión en el pase y su comodidad con ambos pies. Con solo 17 años, su confianza la convierte en capaz de cambiar el rumbo del partido.

    Aunque juega adelantada, no evita responsabilidades sin balón: presiona con intensidad y gana duelos.

    Además, juega en categoría senior desde los 15 años, lo que le da mayor desarrollo físico y ventaja en los duelos.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Hay margen de mejora

    Parkinson destaca por su formación futbolística en Portugal, donde se acostumbró a un juego más fluido que el que suelen vivir sus compañeras inglesas. Eso es una ventaja, pero también le exige adaptarse.

    «El estilo de Portugal se centra menos en lo táctico», admitió el año pasado. «Cuando vengo aquí, debo activar esa parte de mi cerebro. Necesito ser más disciplinada.

    «No quiero cambiar demasiado, pues las cualidades que aporto se deben al fútbol que juego en Portugal y a cómo crecí. Modifico algunos aspectos, pero otros son mis especialidades, así que no quiero eliminarlos de mi juego».

    Será interesante ver cómo lo logra a medida que se adapte al sistema inglés y, más aún, según adónde la lleve su carrera en el futuro.

    Además, deberá dar pasos y adaptarse en los próximos años. La liga portuguesa tiene buen nivel y algunas de sus jugadoras, como Olivia Smith —traspasada al Arsenal por un millón de libras el verano pasado tras brillar en el Liverpool—, ya han triunfado en otras divisiones. Parkinson aspira a repetir esa trayectoria, y los indicios son buenos: ya ha destacado en las categorías inferiores de Inglaterra y en su corta etapa en Portugal.

  • Fran Kirby England 2023Getty Images

    ¿La próxima... Fran Kirby?

    Es difícil comparar a Parkinson: juega con más ritmo y franqueza que muchas de las conocidas «números 10» del fútbol femenino. Fran Kirby, delantera del Brighton, podría acercarse. Fue clave en el dominio del Chelsea en Inglaterra y brilló con las Lionesses en la Eurocopa 2022.

    A veces jugó más abierta, sobre todo cuando acompañaba a Sam Kerr en el Chelsea, en un rol de libre movimiento que le permitía brillar. Su capacidad para marcar y crear, y su confianza ante la portería, recuerdan a Parkinson, que también puede jugar más abierta cuando se requiere. Ambas destacan por su intenso ritmo de trabajo.

  • England Women Training & Media ActivityGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Probablemente muchos clubes ya seguían a Parkinson antes de su convocatoria con Inglaterra, así que es poco probable que continúe en el Valadares Gaia la próxima temporada.

    Será fascinante conocer su próximo destino. Varios grandes clubes querrán ficharla, pero es clave que ella elija un equipo con un buen plan de desarrollo y que le garantice minutos, algo esencial para que los jóvenes talentos florezcan, como ha demostrado en Portugal.

    Con el mercado de fichajes de verano acercándose, pronto surgirán rumores. Por ahora, lo importante es que Parkinson cierre la temporada con fuerza en el Valadares Gaia, ayudando al equipo a alcanzar la fase previa de la Liga de Campeones, y que se centre en la próxima concentración de la selección inglesa. Convivir con futbolistas de élite y con jugadoras que han brillado en los escenarios más importantes será una gran experiencia para la joven de 17 años, que, como mínimo, tendrá un asiento en primera fila para el duelo contra la campeona del mundo, España, el martes, aunque no llegue a saltar al campo.

    Podría debutar unos días después, cuando las Lionesses visiten Islandia; si no, ya será un privilegio estar bajo la mirada de Wiegman y conocer de cerca el entorno de Inglaterra. Quizá los aficionados no la vean esta semana, pero seguro que la verán mucho en los próximos años.

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