Cantona ha condenado públicamente a Ratcliffe después de que el propietario minoritario del Manchester United afirmara que el Reino Unido «va cuesta abajo» debido a los problemas de inmigración y prestaciones. Ratcliffe hizo esas controvertidas declaraciones en una reciente entrevista con la BBC, lo que provocó una reacción inmediata del grupo de aficionados musulmanes del club, que exigió su dimisión por unos comentarios «completamente inaceptables».

La situación presenta una clara ironía para Ratcliffe. El multimillonario británico considera a Cantona su jugador favorito e incluso puso el nombre de su sociedad holding, Trawlers Limited, por la infame rueda de prensa de las gaviotas del delantero.

Sin embargo, el sentimiento dista mucho de ser recíproco. En declaraciones al destacado aficionado del United Pete Boyle en su cuenta de TikTok, Cantona dejó claro que las creencias políticas del jefe de INEOS chocan por completo con su propia historia familiar y sus valores.



