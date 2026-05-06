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Moataz Elgammal

Traducido por

«Eres una vergüenza, lárgate»: Mason Greenwood, blanco de duras críticas por parte del exdelantero del Marsella Christophe Dugarry

M. Greenwood
Marsella
Ligue 1
Nantes vs Marsella
Nantes
C. Dugarry

Christophe Dugarry, leyenda del Marsella, ha calificado a Mason Greenwood de «auténtica vergüenza» tras la derrota por 3-0 ante el Nantes. El exdelantero del Manchester United es criticado por su aparente falta de esfuerzo y mala actitud en el campo. Dugarry pidió su salida inmediata, pues su etapa dorada en Francia ya terminó.

  • Se acabó la luna de miel para el delantero inglés.

    Según RMC Sport, Greenwood ha recibido duras críticas tras la derrota 3-0 del Marsella ante el Nantes. El club francés lo fichó del Manchester United en julio de 2024 asumiendo un gran riesgo. Sus últimas actuaciones mediocres han enfadado a las antiguas estrellas del club. En el pódcast Rothen s’enflamme, Dugarry, campeón del mundo en 1998, fue contundente al valorar su aportación y cuestionó tanto su ritmo de trabajo como su compromiso con el equipo.

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    Un veredicto implacable a pesar de sus impresionantes estadísticas de la temporada

    A pesar de sus impresionantes cifras esta temporada —25 goles y 10 asistencias en 43 partidos—, el reciente bajón de forma del delantero ha enfurecido a los observadores. La frustración de Dugarry estalló al comentar su rendimiento: «Es una cuestión de orgullo. Este tipo estuvo inactivo y cometió un error grave antes de que el Marsella lo fichara. El Marsella se arriesgó al incorporarlo. Podría no haber vuelto a jugar al fútbol nunca más. Todos han hecho lo posible para que esté en las mejores condiciones, y en los partidos que más importan, se lo echas en cara a la gente. Me da vergüenza ajena: este tipo es una vergüenza», espetó Dugarry.

  • Caminando por el campo con la cabeza gacha

    El exdelantero, enfadado, recordó que el talento de Greenwood debe notarse en su esfuerzo, sobre todo porque el Marsella es séptimo en la Ligue 1 con 53 puntos. «Eres el líder del equipo; todos dependen de ti. Cuando faltas, se nota. ¿Y qué les das a cambio de tanto sacrificio? ¿Esto? Eres una vergüenza, lárgate. Ganas dinero para el club, pero nadie llorará por ti. Lo que hizo contra el Nantes es vergonzoso: lo vi dar vueltas, fingiendo, sin importarle nada», añadió el comentarista.

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    De cara a un desenlace decisivo

    A falta de solo dos jornadas, el Marsella visita este domingo Le Havre y luego recibe al Stade Rennais, quinto. Greenwood debe recuperar su olfato para callar a los críticos y ayudar al club a alcanzar Europa.

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