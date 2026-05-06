«Eres una vergüenza, lárgate»: Mason Greenwood, blanco de duras críticas por parte del exdelantero del Marsella Christophe Dugarry

A pesar de sus impresionantes cifras esta temporada —25 goles y 10 asistencias en 43 partidos—, el reciente bajón de forma del delantero ha enfurecido a los observadores. La frustración de Dugarry estalló al comentar su rendimiento: «Es una cuestión de orgullo. Este tipo estuvo inactivo y cometió un error grave antes de que el Marsella lo fichara. El Marsella se arriesgó al incorporarlo. Podría no haber vuelto a jugar al fútbol nunca más. Todos han hecho lo posible para que esté en las mejores condiciones, y en los partidos que más importan, se lo echas en cara a la gente. Me da vergüenza ajena: este tipo es una vergüenza», espetó Dugarry.