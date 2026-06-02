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«Eres una leyenda»: se filtra un mensaje del «Spygate» que vincula al Southampton y le costó a los Saints el ascenso a la Premier League
Se evidencia la presión que sufren los empleados con menos antigüedad.
El informe del tribunal de arbitraje sobre la apelación desestimada del Southampton revela la enorme presión que sufrieron los jóvenes empleados durante el escándalo del «Spygate». William Salt, el becario sorprendido grabando el entrenamiento del Middlesbrough desde detrás de un árbol, declaró que temía por su futuro en el club.
«No tenía otra opción y no se me dio la oportunidad de decir que no. Era un becario y hacía lo que me mandaban», declaró. Otro analista confirmó este clima de miedo, recordando que un compañero había sido despedido al inicio de la temporada.
La investigación reveló un mensaje enviado a Salt tras un éxito contra el Oxford United en diciembre: «¡Eres una leyenda! ¡Al entrenador le encantó!». Pese a los elogios, los Saints admiten haber infringido la normativa sobre seguimiento de rivales.
El tribunal no se mostró impresionado por la defensa del Southampton y calificó la operación de espionaje de «plan urdido y decidido» desde los más altos niveles del cuerpo técnico.
Eckert sigue contando con el apoyo del propietario
A pesar de la crisis, el entrenador Eckert ha recibido el respaldo público del propietario del Southampton, Dragan Solak. El técnico alemán se disculpó en un vídeo de ocho minutos y asumió la responsabilidad del fracaso. «Quiero pedir perdón por todo lo que ha sucedido. Asumo mi responsabilidad porque, como entrenador jefe, soy el responsable», declaró Eckert. También admitió: «Soy un entrenador joven, he cometido un error y asumo toda la responsabilidad».
Solak insiste en que se quede, pues considera que estas situaciones son normales en otras ligas europeas. El propietario, al hablar del técnico de 33 años, lo respalda y afirma que merece una segunda oportunidad porque es un líder «superdotado».
Intentos de engaño y encubrimiento
El informe detalla los intentos del club de ocultar la operación de espionaje tras hacerse pública. El director ejecutivo, Phil Parsons, engañó a los investigadores al asegurar que no se había grabado ni compartido ningún vídeo.
Internal messages showed plans to remove Salt from official photos, including the “Manager of the Month”. Yet investigators found that Eckert received tactical analyses from the illegal videos even after the Middlesbrough match.
El panel concluye que el engaño superó la mera omisión: desestimó la versión de Parsons, quien había dicho que el becario actuó sin órdenes de la directiva, y la tachó de falsa.
- Sky Sports
Se cuestiona la imparcialidad del tribunal
Desde entonces, el Southampton ha lamentado su gestión inicial del caso y ha reconocido: «El club admite que algunos aspectos de nuestra respuesta no tuvieron el rigor necesario. En retrospectiva, ojalá se hubiera gestionado de otra manera desde el principio».
Pese a reconocer sus errores, el Southampton ha contraatacado cuestionando la imparcialidad del Panel de Arbitraje. El club señala los vínculos históricos entre dos miembros del panel y el Middlesbrough, equipo que les reemplazó en la final de los play-offs.
David Winnie jugó brevemente en el Boro hace décadas, y Lydia Banerjee trabaja en un bufete que antes representó al club de Teesside. El Southampton sostiene que tales vínculos «plantean dudas legítimas sobre la coherencia, la percepción y los estándares de independencia».