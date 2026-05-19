Sin embargo, se afirma que la concretización depende de varios factores. Si se produjera el traspaso, el Dortmund pediría al menos 30 millones de euros por el noruego, cuyo contrato vence en 2028.
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«Eres muy listo»: el rey de las asistencias del BVB reacciona con irritación ante las preguntas sobre los rumores de fichajes
El pasado fin de semana, al preguntarle a Ryerson —que esta temporada ha sumado 18 asistencias en todos los partidos oficiales y, con 15 en la Bundesliga, solo ha sido superado por las estrellas del Bayern Michael Olise y Luis Díaz— sobre los rumores, respondió a un periodista: «Vaya, qué listo eres. Sabes más que yo. Tengo contrato aquí por dos años, así que no le doy más vueltas».
Hace semanas, el director deportivo del Dortmund calificó los rumores sobre su salida como «una completa tontería».
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Al parecer, Ryerson también está muy bien considerado en el Barça
En diciembre, Ryerson ya sonó para el FC Barcelona. Según Sky, el club y el internacional, con 41 partidos con la selección, ya mantuvieron conversaciones.
Según el informe, el campeón español busca un suplente asequible para Jules Koundé. Si llega una buena oferta del Dortmund, Ryerson podría marcharse, se dijo entonces.
Rumores sobre la posible salida de Ryerson del Dortmund
En febrero se confirmó que, contra lo esperado, la Premier League no es la prioridad de Ryerson. La Serie A italiana le atrae más. Antes se mencionaron Inglaterra y España como opciones.
Un fichaje en Inglaterra solo se plantearía ante una necesidad inmediata de un club de élite por lesiones. En la práctica, la Serie A le resulta «más realista y atractiva». Por ahora no hay candidatos concretos.
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Ryerson: versátil
Ryerson fichó por el Dortmund procedente del Union Berlin en enero de 2023 por unos cinco millones de euros y se afianzó de inmediato en el once inicial. Puede jugar en cualquiera de las dos posiciones de lateral.
Hasta la fecha ha jugado 143 partidos oficiales, con siete goles y 24 asistencias con el Borussia.
BVB, calendario: próximas citas del Borussia Dortmund
Fecha Concurso Partido 18 de julio Partido amistoso Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29 de julio Partido amistoso Cerezo Osaka vs. BVB 1 de agosto Partido amistoso FC Tokio vs. BVB