El Brighton & Hove Albion prolongó su notable racha de forma al infligir la primera derrota de la temporada en la Premier League al Arsenal de Mikel Arteta. El Brighton llegó al partido rebosante de confianza tras sus recientes victorias sobre el Coventry City y el Manchester United, y trasladó ese impulso a una actuación dominante ante uno de los aspirantes al título.

Hurzeler estaba, como era lógico, encantado con la forma en que llegó la victoria, reconociendo la magnitud de vencer a un equipo de la talla del Arsenal. En declaraciones a Match of the Day, el técnico del Brighton afirmó: «Fue una victoria especial. No solo porque jugamos contra el mejor equipo de Inglaterra, sino también por la actuación. Estoy realmente orgulloso de mi equipo. Siempre es importante disfrutar de estos momentos. Fuimos horribles para jugar contra nosotros».