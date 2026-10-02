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«¡Era una mierda!» - El ex del Man Utd Fred lanza un brutal ataque contra Erik ten Hag por la gestión de la plantilla y su enfrentamiento con Cristiano Ronaldo
Fred critica la gestión de grupo de Ten Hag
El centrocampista brasileño pasó cinco años en Old Trafford antes de marcharse al gigante turco Fenerbahce antes de la temporada 2023-24, durante la etapa de Ten Hag, después de haber ganado la Copa de la Liga y alcanzado la final de la FA Cup durante su etapa en Mánchester.
«Ten Hag era tácticamente muy bueno, pero con el grupo era una mierda», desveló Fred durante una aparición en el Charla Podcast, según recoge ESPN. Los comentarios del centrocampista ponen de relieve una división importante entre las instrucciones técnicas del entrenador y sus habilidades interpersonales, algo que Fred cree que acabó perjudicando la armonía dentro de la plantilla durante un periodo turbulento para uno de los gigantes de la Premier League.
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Choques con Ronaldo y las estrellas veteranas
Según Fred, el entrenador, que llegó a Old Trafford con una reputación brillante tras cuatro exitosas temporadas en el Ajax, incluida una trayectoria hasta las semifinales de la Champions League, no logró replicar ese éxito tan fluido en la Premier League, pese a conquistar tanto la FA Cup como la Copa de la Liga durante sus dos años y medio en Mánchester. En su lugar, era propenso a la confrontación y chocaba con frecuencia con los nombres más importantes del vestuario.
«Discutía con todo el mundo. Discutía conmigo, con Cristiano [Ronaldo], con Casemiro, con [Marcus] Rashford. No me ponía para jugar, a veces se volvía estresante», explicó Fred. Además, aseguró que el entrenador mostraba favoritismo al afirmar: «[Con Ten Hag] solo jugaban sus jugadores neerlandeses. Un entrenador de camarillas. Pero, tácticamente, uno de los mejores con los que he trabajado. Quería que el equipo corriera, pero Cristiano [ya era] mayor. Sacó a Cristiano [del once inicial], y entonces hubo un desencuentro».
Comparando a Ten Hag con Solskjaer y Mourinho
La experiencia del centrocampista con Ten Hag contrasta claramente con la que vivió con anteriores entrenadores del Manchester United. Fred habló con mucho más cariño de Ole Gunnar Solskjaer y Jose Mourinho, este último fue quien llevó originalmente al brasileño a la Premier League en 2018.
«Solskjaer era bueno con el grupo, pero en los entrenamientos le ayudaban los asistentes. Unió al grupo», señaló Fred, destacando las virtudes del noruego en la gestión del vestuario. Sobre el «Special One», añadió: «Mourinho es un gran tipo, es divertido. Acabo de estar con él en Fenerbahce; me llevó al United. Antes de que apareciera [Carlo] Ancelotti, se hablaba de su nombre para la selección nacional [Brasil]. Así que yo le enseñaba los rumores y él decía: “Que te jodan, amigo. No me voy a ninguna parte. Voy a entrenar a mi club aquí”. Un tipo realmente decente».
- Getty Images Sport
El final de la era Ten Hag
La etapa de Ten Hag en Old Trafford llegó finalmente a su fin en octubre de 2024, después de un desastroso inicio de temporada que dejó al United hundido en la 14.ª posición tras siete partidos. Supuso el peor arranque liguero del club desde la temporada 1989-90, lo que llevó a la directiva a rescindir por fin su contrato pese a los éxitos en forma de títulos que había logrado en las competiciones coperas nacionales.
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