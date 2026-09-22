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«¡Era una decisión obvia!»: Lewis Hall revela por qué rechazó al Manchester United para liderar la nueva era del Newcastle bajo Matthias Jaissle
Hall se compromete a largo plazo con el Newcastle
Hall ha comprometido su futuro con el Newcastle al firmar una ampliación de contrato que le mantendrá en St James' Park hasta el verano de 2031. El defensa de 22 años fue objeto de un importante interés por parte del Manchester United durante el mercado de fichajes de verano, pero el Newcastle se resistió firmemente a cualquier posible acercamiento.
Hall también tenía muchas ganas de seguir en Tyneside después de quedar convencido por la clara visión presentada por el recién nombrado entrenador Jaissle. La decisión del defensa ya ha dado sus frutos, con el lateral firmando un sólido inicio de temporada y marcando en la victoria por 2-1 del Newcastle sobre el Hull City, un resultado que aupó al equipo hasta la novena plaza de la Premier League.
El canterano del Chelsea también ha logrado regresar a la selección inglesa después de haberse quedado anteriormente fuera de la convocatoria para el Mundial.
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«¡Era una decisión obvia!»
Al abordar las especulaciones del verano en torno al Manchester United, Hall insistió en que los rumores sobre su traspaso no afectaron a su concentración. «No, sinceramente, no [me afectó]», declaró a Chronicle Live. «Supongo que, cuando te relacionan con otro equipo, sabes que estás haciendo algo bien. Supongo que es un reconocimiento a tu rendimiento y a cómo eres como jugador, a cómo eres como persona. Me lo tomé como algo positivo, pero al mismo tiempo sabía cuánto me gusta jugar aquí y sabía, desde que llegó el entrenador, cuáles eran las ambiciones y lo que queríamos conseguir».
Al explicar lo rápido que Jaissle le convenció para comprometer su futuro con el club, Hall añadió: «Tras no muchas conversaciones, no muchas sesiones de entrenamiento, supe que el entrenador iba a ser realmente bueno para este club y supe que, como equipo, incorporar nuevos jugadores y mejorar la plantilla era realmente importante y, en cuanto hicimos eso, firmar fue una decisión obvia de verdad».
Hall también deshizo elogios hacia el estilo de gestión de Jaissle y afirmó: «Es un gran tipo. Se ha portado muy bien conmigo. Me da libertad para expresarme siempre que haga el trabajo defensivo y las carreras que exige esta posición, que es bastante trabajo. Pero estoy encantado de hacerlo siempre que beneficie al equipo. Ha sido algo positivo para todos los que han llegado hasta ahora».
El Manchester United explora opciones mientras el Newcastle se fija grandes ambiciones
El Manchester United acabó frenando un movimiento después de que el Newcastle dejara clara su postura innegociable. Sin embargo, los dirigentes de Old Trafford siguen interesados en reforzar su línea defensiva el próximo verano y han valorado alternativas para el lateral izquierdo, entre ellas Ferdi Kadioglu, del Brighton, Ian Maatsen, del Aston Villa, y Jorge Salinas, del Racing Santander.
Aunque atar a Hall hasta 2031 es toda una declaración de intenciones por parte del Newcastle, el defensa reconoció que seguir en el club a largo plazo dependerá de cumplir las aspiraciones colectivas.
«Creo que sí», dijo Hall cuando le preguntaron si su nuevo contrato refleja una continuidad a largo plazo. «Creo que cuando estás en un equipo no piensas demasiado en el futuro. Obviamente, estoy muy agradecido por el contrato que he recibido y por la confianza que me han dado la directiva y el entrenador y todo eso. Pero me lo tomo partido a partido, simplemente intento hacerlo lo mejor que puedo por este club. Tenemos ambiciones y, mientras logremos estas ambiciones y consigamos lo que queremos conseguir, estoy seguro de que estaré aquí durante mucho tiempo».
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Los compromisos internacionales llaman antes del impulso final a nivel nacional
Tras su exhibición goleadora ante el Hull City, Hall centra ahora su atención en los compromisos internacionales después de ganarse el regreso a la selección de Inglaterra.
A su regreso a Tyneside, Hall tratará de ayudar al Newcastle a ganar regularidad a las órdenes de Jaissle, mientras el Newcastle busca seguir escalando posiciones en la clasificación de la Premier League.
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