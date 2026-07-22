«Era un solo mundo»: cómo un Mundial imperfecto unió a los aficionados de todo el mundo

En una cafetería de Boston, todo indicaba que los aficionados eran ingleses: sus acentos inconfundibles, los tatuajes de los Tres Leones y, para rematar, un chándal de Inglaterra.

Además, ese día Inglaterra jugaría contra Ghana en el Boston Stadium, así que el café era solo el inicio de una larga jornada de cerveza.

Una mujer afable que paseaba a su perro se les acercó y, con el tono más educado y el acento más típicamente bostoniano, les dijo:

«¡Nos ha encantado teneros aquí, escoceses, en Boston estas dos últimas semanas!».

Los ingleses se rieron, dieron las gracias y siguieron hacia la South Station. El pequeño malentendido reflejaba el ambiente de este verano: a los ingleses los tomaban por escoceses. En otro contexto, eso sería un insulto; aquí solo provocó risas.

Pero en Norteamérica ese pequeño error se convirtió en un símbolo de unión. No importaba que los chicos hablaran como si acabaran de salir de una freiduría del este de Londres, ni que la señora creyera que eran escoceses. Ese momento de risas reflejó un verano en el que el mundo se sintió, por un instante, unido.

«Todo el torneo fue espectacular. Hubo mucho entusiasmo y partidos fabulosos. Se temía que los nuevos países lo convirtieran en una farsa, pero casi todos dieron la talla y eso lo hizo emocionante», declaró a GOAL Alan Rothenberg, expresidente de la Federación Estadounidense de Fútbol.