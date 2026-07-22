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Thomas Hindle

Traducido por

«Era un solo mundo»: cómo un Mundial imperfecto unió a los aficionados de todo el mundo

FEATURES
Analysis
World Cup
USA
Canadá
Mexico
E. Haaland
Noruega

El Mundial 2026 tuvo fallos, pero su legado se ve en calles, bares y estadios, donde culturas se mezclaron y nacieron lazos inesperados.

En una cafetería de Boston, todo indicaba que los aficionados eran ingleses: sus acentos inconfundibles, los tatuajes de los Tres Leones y, para rematar, un chándal de Inglaterra.

Además, ese día Inglaterra jugaría contra Ghana en el Boston Stadium, así que el café era solo el inicio de una larga jornada de cerveza.

Una mujer afable que paseaba a su perro se les acercó y, con el tono más educado y el acento más típicamente bostoniano, les dijo:

«¡Nos ha encantado teneros aquí, escoceses, en Boston estas dos últimas semanas!».

Los ingleses se rieron, dieron las gracias y siguieron hacia la South Station. El pequeño malentendido reflejaba el ambiente de este verano: a los ingleses los tomaban por escoceses. En otro contexto, eso sería un insulto; aquí solo provocó risas.

Pero en Norteamérica ese pequeño error se convirtió en un símbolo de unión. No importaba que los chicos hablaran como si acabaran de salir de una freiduría del este de Londres, ni que la señora creyera que eran escoceses. Ese momento de risas reflejó un verano en el que el mundo se sintió, por un instante, unido.

«Todo el torneo fue espectacular. Hubo mucho entusiasmo y partidos fabulosos. Se temía que los nuevos países lo convirtieran en una farsa, pero casi todos dieron la talla y eso lo hizo emocionante», declaró a GOAL Alan Rothenberg, expresidente de la Federación Estadounidense de Fútbol.

  • Colombia fans Times SquareGetty

    «Es la gente que está en las calles»

    Los Mundiales reflejan el país y la sociedad que los acogen, mostrando sus aciertos y errores. En este torneo participaron 48 selecciones.

    Pero también sirvió para que el mundo observara a Norteamérica. Bajo esa lupa, muchos buscaban fallos, pero lo que más se vio fue un lugar que, durante seis semanas, se unió por el fútbol.

    Los números lo confirman: récord de audiencia televisiva, casi siete millones de espectadores en los estadios —con una ocupación media del 99,7 %— y, sobre todo, un ambiente de armonía.

    «La gente en las calles, en bares, en las fiestas y en los festivales se mezclaba con personas de todo el mundo. Realmente éramos una sola nación, un solo mundo», afirmó Rothenberg.

    • Anuncios
  • Gianni InfantinoGetty Images

    «La mejor época de su vida»

    Mejor lo muestran varias instantáneas de ciudades norteamericanas. Las expectativas del torneo eran altísimas. A Estados Unidos, anfitrión de la mayoría de los partidos, le encantan los grandes eventos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo aprovechó y llamó a este verano el de las «104 Super Bowls». Sonaba algo descarado, muy a la americana.

    No lo logró del todo: no todos los partidos tuvieron la pompa de una Super Bowl. Pero encontró algo inesperado: por un momento, Estados Unidos se gustó a sí mismo y el mundo lo disfrutó.

    «Muchos visitantes internacionales llegaron nerviosos, pero se fueron con una gran sonrisa», dijo Rothenberg. «El deporte mostró su belleza: unir a la gente».

    Hubo muchos momentos que lo resumieron todo. Quizá todo empezó en las redes sociales. Un aficionado alemán al fútbol, freddyLA7 en X, empezó a publicar su viaje por Estados Unidos con dos amigos.

    Llegó a EE. UU. justo antes del Mundial y se hizo popular en las redes por su fascinación por los clásicos estadounidenses: elogió Waffle House y se divirtió en Buc-ee’s (véase más abajo). Otros aficionados compartieron su asombro por el aderezo ranchero y las tortillas chips ilimitadas en los restaurantes mexicanos.

    «Me encantó todo. Parece que los aficionados llegan a Estados Unidos, se enamoran del país y se llevan el aderezo ranchero. Todos vimos esos memes, y es algo precioso», afirmó la analista de Fox Sports Jenny Taft.

  • imago-sport-1079221643.jpgUwe Kraft

    «Enviarme fotos de Erling Haaland por mensaje»

    También estaban las aficiones. Parte del atractivo de un Mundial es que se convierte en la expresión más auténtica de los caprichos más disparatados de un país. Es una especie de permiso para pasarse un poco de la raya. También es una buena excusa para llevar la forma más pura de la cultura de una nación a lugares en los que, normalmente, nunca existiría.

    Así llegamos a Erling Haaland. El delantero noruego, de 1,93 m, es una máquina de hacer goles y una pesadilla para los defensas. También es un chico travieso al que, al parecer, le encanta divertirse. Fue el símbolo de la inesperada trayectoria de Noruega hasta cuartos de final este verano, no solo por sus goles, sino también por su espíritu.

    Lideró la «Viking Row» en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey tras marcar dos goles que dieron la victoria a Noruega frente a Brasil en octavos. Promocionó pescado ahumado en Times Square y marcó siete goles. Estados Unidos se enamoró un poco de él.

    «Me encantó que mis amigos, que nunca han visto un partido de fútbol, me enviaran por mensaje fotos de Erling Haaland. Me encantó todo eso», dijo Taft.

    Lo mismo ocurrió con la «Tartan Army» de Escocia, que se bebió todo el alcohol de Boston —hito que ni la numerosa comunidad irlandesa había logrado— y entonó cánticos en el vestíbulo del Fenway Park para John McGinn.

    Los ingleses llenaron los rodeos con sus sombreros de vaquero de los Tres Leones. Las marchas hacia el partido de los holandeses eran omnipresentes. Los argentinos coreaban tan fuerte que los estadios temblaban.

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  • Haiti fansGetty

    «Oye, hoy os voy a animar, chicos»

    Gerald Jean, un hombre afable de unos 60 años, repartía banderas haitianas en una esquina de Filadelfia para apoyar a su selección en el Mundial. Ese día Haití se enfrentaba a Brasil en uno de los choques más desiguales del torneo de 48 equipos.

    Pero Jean no era un aficionado cualquiera: en los setenta fue futbolista de la selección haitiana y compartió campo con Carlos Alberto, Pelé y Rivellino.

    Y ahí estaba él, en una esquina, con una gorra de Haití.

    La comunidad haitiana de Filadelfia imprimió 19 000 banderas y colocó a exjugadores en varias esquinas. Hubo fiestas y desfiles de «rara» todo el día. A pesar de la goleada de Brasil, sus aficionados no dejaron de animar.

    Lo mismo sucedió con muchas otras diásporas durante el torneo. Lo bonito de Estados Unidos es que aquí viven personas de todos los rincones del mundo, a menudo en pequeños enclaves desconocidos. Eso ha dado visibilidad a naciones que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Cabo Verde, la segunda nación más pequeña en clasificarse para el Mundial, cuenta con importantes comunidades en Massachusetts, Nueva York y Florida Central. Fueron algunos de los seguidores más animados de todo el evento.

    «Fue una locura, desfilar, ver a todos los aficionados, ver nuestra camiseta y oír: “Hoy os apoyo”», declaró a GOAL Marvin Resende, de Nueva York.

    Aunque los precios de las entradas eran desorbitados, el ambiente en las fiestas y bares compensó.

    «Simplemente nos metió en un ambiente de fiesta», dijo Rothenberg.

  • Scotland fans FenwayGetty

    «Disfruta de la experiencia del béisbol»

    Otros deportes también brillaron. El béisbol no es solo de Estados Unidos, pero se siente muy estadounidense: pompa, ruido, perritos calientes y el descanso de la séptima entrada. Tiene un encanto especial.

    Los aficionados llenaron los estadios todo el verano.

    «Recibimos a la Tartan Army. Para mí fue una de las experiencias más increíbles de mi carrera: ver ese mar de gente entrando al estadio, todos emocionados por vivir el béisbol —muchos sin entender lo que pasaba en el partido—», afirmó Alex Parker, director de marca de los Miami Marlins.

    Para quienes viajaron, vivir una auténtica experiencia estadounidense fue solo parte del atractivo.

    «Hay familias, grupos de amigos que se reúnen tras el trabajo y vienen juntos; el ambiente es agradable y relajado, hasta que el partido se anima. Pero es un deporte fantástico», declaró a GOAL Paul Godfrey, un aficionado inglés que asistió a varios partidos de béisbol este verano.

  • Fans on trainTom Hindle

    «El centro mundial de este deporte»

    En conjunto, este verano el mundo pareció más conectado, aunque también hubo aspectos negativos. Las entradas fueron muy caras. La intervención del presidente Donald Trump en la decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja a Folarin Balogun empañó el camino del equipo masculino de fútbol de Estados Unidos. Tampoco se olvidará que Irán tuvo que trasladar su campamento base a México por un conflicto armado con ese país.

    Esas son cuestiones que no se olvidarán. Pero tampoco se olvidarán a Lamine Yamal de compras en Walmart, ni a Haaland bajándose de un avión en Noruega con un mapache disecado. También hubo un auténtico revuelo en torno al fútbol.

    «El hecho de que tantos estadounidenses hayan visto y seguido este torneo es extraordinario. Es increíble… ha sido una celebración maravillosa del arduo trabajo que mucha gente ha dedicado durante décadas a desarrollar este deporte en este país», afirmó el comentarista de FOX John Strong.

    Las ciudades ganaron dinero, recibieron visitantes y, en algunos casos, quizá mejoraron a largo plazo.

    «El torneo atrajo visitantes, impulsó los negocios locales y reforzó la imagen de Toronto como destino turístico. El plan de movilidad funcionó: más gente caminó y usó la bicicleta, y el tráfico se mantuvo en niveles previos al torneo», afirmó un portavoz del comité organizador de Toronto.

    Tras este mes caótico pero maravilloso, quedó claro que:

    «Estados Unidos se ha convertido, en muchos sentidos, en el centro mundial de este deporte», afirmó Strong.

    Misión cumplida.