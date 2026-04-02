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«Era un hombre muerto en vida»: Kylian Mbappé admite que estuvo a punto de retirarse de la selección francesa debido a los insultos racistas
El trauma de la Eurocopa 2020
Tras fallar el penalti decisivo en la sorprendente derrota de Francia ante Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2020, el antiguo prodigio del PSG se convirtió en blanco de viles insultos.
En el podcast The Bridge, Mbappé habló de ese difícil periodo de su carrera: «Empezaron a llamarme mono... Para mí, la selección lo era todo, y pones a gente en lo más alto que te arrastra hasta lo más bajo si no marcas. Eso cambió mi relación con la selección. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta; te quitan la cesta y te la devuelven de golpe. Todo aquello fue muy duro para mí. Me fui de vacaciones y era un muerto andante. Caí desde muy alto. Me convertí en un héroe nacional muy rápidamente con la selección».
- AFP
El peso del racismo y los insultos
El cambio deshumanizador de héroe del Mundial de 2018 a blanco de insultos racistas tras la Eurocopa 2020 llevó a Mbappé, que entonces tenía 22 años, al borde de la retirada. Recordó sus motivos durante una tensa reunión con el entonces presidente de la FFF, Noël Le Graët: «Quedé con Le Graët y le dije que no volvería a jugar. Pensé para mis adentros: “Estoy jugando para gente que, si no marco, pensará que soy un mono”. Pensé: “No puedo jugar para gente así”. Le dije: “Me vuelvo a París, allí no tengo ningún problema”».
Le Graët se negó a dejar que Mbappé se marchara
Decidido a abandonar Clairefontaine, Mbappé se enfrentó a un tenso enfrentamiento con Le Graët, una reunión que estuvo a punto de poner fin a su carrera internacional. Sin embargo, el dirigente se negó a dejar que su estrella abandonara el equipo, y Mbappé recuerda la contundente respuesta: «Me dijo: "¿Crees que vas a salir de aquí así como así? Ni lo pienses"». Esta oposición directa obligó al delantero a replantearse su futuro con los Bleus.
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Cómo se recuperó Mbappé
Mbappé logró superar finalmente esa mala racha y lideró la nueva campaña de Francia hacia la final del Mundial de 2022, en la que marcó un hat-trick histórico en la derrota final ante Argentina. Desde entonces, la superestrella del Real Madrid ha asumido el brazalete de capitán de su selección y está a solo un gol de igualar el récord histórico de goles de Olivier Giroud con la selección francesa.