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Eloy Room GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

«Era un desconocido»: cómo Eloy Room, portero de 37 años del Miami FC, pasó de ser un jugador sin equipo a héroe de Curazao al igualar un récord en el Mundial

FEATURES
Analysis
E. Room
Curazao
USL Championship
World Cup
Miami FC

El portero pensó en retirarse en diciembre, pero se convirtió en un héroe de la USL Championship tras batir el récord de atajadas en un Mundial.

Eloy Room comprendió que algo especial ocurría cuando un niño, con un álbum completo de cromos de la Copa del Mundo de Panini, se le acercó en la calle y le pidió que le firmara su cromo.

El guardameta, por supuesto, accedió.

Antes, Room paseaba por Miami sin llamar la atención: caminaba por South Beach, Brickell y la Calle Ocho con libertad. Hace unos meses, pocos habrían ubicado su país en un mapa o reconocido al portero de la selección desde 2015.

Tras igualar el récord de atajadas en un partido del Mundial 2026 contra Ecuador y convertirse en la figura de un equipo que conquistó a muchos, el portero del Miami FC se volvió un héroe local. Pero en vez de jugar ante 60 000 aficionados en los estadios más grandes de Estados Unidos, ahora defiende la portería ante 1 000 espectadores en el estadio de la Universidad Internacional de Florida. Pasó del anonimato de la segunda división al Mundial y de vuelta. A sus 37 años, es la mayor estrella de la USL.

«Quería poner a Curazao en el mapa. Esa era mi misión principal, para nosotros como equipo, como nación, así que esa era la tarea principal», declaró Room aGOAL, antes de hacer una pausa. «Obviamente, también hice un buen Mundial, así que eso también ayuda».

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    «Para mucha gente, yo era un desconocido»

    El Mundial siempre ofrece historias fascinantes. Jugadores desconocidos consiguen fichajes millonarios y suplentes marcan goles decisivos. Pero Room es diferente. El torneo de 48 selecciones ha dado protagonismo a nuevas caras. El 20 de junio, Room firmó, estadísticamente, el mejor partido de un portero de la historia.

    Con Curazao, debutante en el torneo, realizó 15 paradas y firmó un 0-0 ante Ecuador. En 90 minutos pasó de ser un portero desconocido en el sur de Florida a estrella mundial.

    «Sé que para mucha gente era un desconocido. Pero conozco mis cualidades y sé de lo que soy capaz. Así que no me sorprendió tanto poder cuajar un partido así. Pero cuando lo haces en el Mundial, todo el mundo está mirando. Fue un buen momento», dijo Room entre risas.

    En las 24 horas siguientes todo fue un torbellino: el empate dio a Curazao una remota opción de avanzar, y a él lo catapultó a la fama. Ganó casi un millón de seguidores en Instagram en un día y su bandeja de mensajes se desbordó.

    «Me di cuenta de que había dado esperanza a mucha gente. Sigo recibiendo muchos mensajes», afirmó.

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  • Eloy Room Miami FCGetty

    «Estaba buscando un equipo»

    Room quizá viera el Mundial en casa. A finales de 2025 expiró su contrato con el Cercle Brugge belga. El portero solo había jugado dos partidos coperos, así que el club no le renovó y no tuvo ofertas.

    Se mudó a Miami con su mujer, principalmente porque ambos adoraban la ciudad.

    «Quería volver a Estados Unidos, así que el plan era mudarnos a Miami igual, porque me encanta la ciudad y mi mujer tiene amigos aquí», explicó.

    Entrenaba solo en el sur de Florida, confiando en recibir una oferta. Su currículum era sólido: nacido en los Países Bajos, jugó en el Vitesse y el PSV Eindhoven antes de mudarse a Estados Unidos en 2019. Fue titular del Columbus Crew entre 2020 y 2022 y esperaba regresar a la MLS.

    Sin embargo, tras entrenar por su cuenta, el Miami FC se interesó y le ofreció un contrato de dos años con opción a un tercero.

    «Fue el momento perfecto. Vine a Miami y jugué muchos partidos antes del Mundial, así que eso me ayudó a ponerme en forma», afirmó Room.

  • «¿Sabes qué? Vamos a hacerlo»

    Y vaya si se puso en forma. El Miami FC nació en 2015, tres años antes que el Inter Miami de la MLS, pero desde entonces ha vivido a la sombra de Lionel Messi y del campeón de la otra parte de la ciudad. Sus recientes problemas deportivos han complicado aún más su visibilidad.

    Aun así, la ambición del club atrajo a Room. El Miami FC planea construir un estadio para 15 000 espectadores y mudarse a un complejo de entrenamiento de última generación, lo que ofrece una visión clara de futuro.

    Le encantaba la ciudad y el proyecto le cuadraba.

    «Me mostraron su plan y su ambición. Así que les dije: “¿Sabéis qué? Vamos a hacerlo”», explicó Room.

    Firmó a finales de 2025, jugó ocho partidos y luego se marchó al Mundial. En su breve etapa, el equipo tuvo un buen inicio.



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  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Pensábamos que no volverías»

    A su regreso, el equipo seguía en puestos de play-off. Sin embargo, él había cambiado. Room solo se tomó cuatro días libres tras la eliminación de Curazao en la fase de grupos del Mundial; apenas usó el móvil y trató de desconectar.

    Aun así, en el vestuario le recibieron con las bromas de siempre al volver.

    «Me decían: “¿Qué haces aquí? Pensábamos que no volverías después del Mundial”», recordó Room.

    El 5 de julio, diez días después de la eliminación de Curazao, Room ya estaba de vuelta en el campo y realizó tres paradas en el 1-1 del Miami contra el Birmingham Legion. Más de 68 300 personas vieron el último partido de Curazao en el Mundial contra Costa de Marfil, mientras que solo 606 asistieron al encuentro del Miami FC.

    «Creo que había menos de 100 personas en el estadio, para ser sincero», admite entre risas.

    Room insiste en que afronta un partido de la USL Championship con la misma seriedad que un encuentro de la fase de grupos del Mundial.

    «Cuando estoy en el campo concentrado, simplemente estoy en mi zona: soy portero. Por supuesto, tiene más sentido jugar ante 70 000 personas, pero quizá eso me ayuda a mantener los pies en la tierra», afirmó.

    De cualquier modo, está listo para jugar.

    «Físicamente estoy bien, pero mentalmente ha sido un cambio muy rápido. Todavía no he asimilado todo», admitió.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Quiero volver a hacerlo»

    Pero es difícil ignorar su nueva fama. Al terminar el partido, Room revisó su móvil y su Instagram estaba lleno de mensajes, comentarios y ánimos. Al salir del estadio, recibió miradas cómplices y saludos que antes no existían.

    «He recibido muchos mensajes en las redes sociales de niños de 12 años o menos que me dicen: “Oye, eres una verdadera fuente de inspiración”, y creo que también se debe a toda la historia. Somos los menos favoritos, somos como la nación más pequeña del Mundial», afirmó Room.

    Pocos conocían a Curazao antes del Mundial, pero ahora tienen reconocimiento global. Lo mismo podría pasar con el Miami FC, donde juega su compatriota Jurgen Locadia: el club de la USL, antes en apuros, podría convertirse en «el lugar donde juega Eloy Room».

    También sabe que la MLS podría llamarlo, y aunque siguiera en relativo anonimato otros cuatro años, jura que estará en el Mundial 2030, con 41 años.

    «Sé cómo es ahora. Quiero volver a hacerlo», afirmó Room.

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