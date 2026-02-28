Lammens superó a Altay Bayinder en la jerarquía poco después de su llegada al Manchester en el último día del mercado de fichajes, lo que finalmente provocó la marcha de Onana al Trabzonspor a principios de temporada. El jugador de 29 años ha sido titular habitual en el equipo turco desde su llegada al Papara Park.

Aun así, se espera que el internacional camerunés regrese al United en verano, cuando expire su contrato de cesión con el Trabzon, y esperará que la salida de Rubén Amorim le brinde la oportunidad de recuperar la titularidad bajo los palos en Old Trafford. Onana fue titular habitual en el United tras su llegada procedente del Inter en 2023, antes de que el técnico portugués lo descartara al comienzo de la temporada, y su única aparición fue en la sorprendente derrota en la Carabao Cup ante el Grimsby en agosto.

Michael Carrick seguirá al frente del poderoso equipo de Mánchester hasta el final de la temporada, y el United aún no ha decidido quién será su próximo entrenador. Sin embargo, se espera que Onana luche por su puesto en la portería del Old Trafford y rechace cualquier posible salida definitiva, según su amigo íntimo y compatriota Geremi.