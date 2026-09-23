El central del Everton Jarrad Branthwaite celebró su regreso a la selección de Inglaterra en St George's Park antes de su partido de la UEFA Nations League contra España. Tras repetidos contratiempos en los isquiotibiales, el jugador de 24 años siguió en Alemania un programa especializado de rehabilitación holística de cuatro semanas para fortalecer tanto el cuerpo como la función cerebral.

Branthwaite elogió al entrenador del Everton, David Moyes, por sugerir este tratamiento poco convencional durante el parón veraniego.

El defensa zurdo aspira ahora a afianzarse en la renovada selección dirigida por Thomas Tuchel.