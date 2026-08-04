«Era la opción correcta»: Marc-Andre ter Stegen se sincera sobre su salida del Barcelona tras completar su cesión al Ajax

Ter Stegen ha comenzado oficialmente un nuevo capítulo en su carrera tras completar su cesión al Ajax por una temporada. El guardameta alemán permanecerá en Ámsterdam hasta 2027. Tras anunciarse su llegada, Ter Stegen admitió que las negociaciones se prolongaron más de lo esperado, pero se mostró encantado de completar por fin el movimiento. El jugador de 34 años explicó que las conversaciones con la dirección del Ajax le convencieron rápidamente de que era la decisión correcta, pese al peso emocional de dejar el Camp Nou después de una década de servicio.

"Las cosas buenas llevan tiempo. Al final todo salió bien y estoy feliz de estar aquí", dijo. "Cuando hablé por primera vez con Jordi Cruyff, enseguida sentí que era la opción adecuada. Conozco al entrenador (Michel) y también conozco a Daley Blind. Hablé con ellos sobre el proyecto y fueron muy convincentes".