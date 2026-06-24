«Era importante que nuestro capitán marcara»: Bruno Fernandes, aliviado al ver a Cristiano Ronaldo estrenar su cuenta goleadora con Portugal en el Mundial de 2026

Ronaldo respondió a una semana de intenso escrutinio marcando el primer gol en el minuto seis, antes de sumar un segundo antes del descanso. Con ello, Ronaldo hizo historia al convertirse en el primer jugador masculino en marcar en seis Mundiales diferentes. Fernandes reconoció la magnitud de este logro y la absoluta necesidad de que su líder estuviera en plena forma.

Fernandes declaró: «Era importante que nuestro capitán marcara. Para nosotros era fundamental que marcara. Es nuestro jugador clave en ataque. Estamos muy contentos por él».

Fernandes añadió: «Siempre es especial dar una asistencia con la selección, sobre todo en el Mundial, que es un torneo especial».