«Era confuso»: el mayor defecto de Rayan Cherki revelado por su excompañero en el Lyon, a pesar de la «increíble» habilidad del centrocampista del Manchester City
El ascenso de Cherki, de prodigio del Lyon a estrella del City
Cherki, de 22 años, llegó al City en el verano de 2025 como uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa, con la reputación de ser la joya de la corona de la cantera del Lyon. Durante su legendaria etapa en el equipo francés, el creativo centrocampista acumuló la impresionante cifra de 185 partidos, en los que contribuyó con 29 goles y 45 asistencias, un balance que consolidó su estatus como talento generacional en la Ligue 1. Desde su sonado fichaje por la Premier League, Cherki ya ha marcado nueve goles y ha dado 10 asistencias en 37 partidos.
La espada de doble filo del talento de Cherki
«Ah, Rayan podía hacer cosas increíbles. Excepto que hacía demasiado», reveló el portero Riou, que pasó dos años con Cherki en el Lyon, a So Foot. «Podía regatear a cuatro jugadores, pero cuando tenía que pasar el balón porque había conseguido desmarcarse, no lo hacía para intentar otra cosa. Era desconcertante, sí, pero al cabo de un tiempo te das cuenta de que no va a pasar el balón, así que te mantienes concentrado en él.
Cuando eres portero, intentas anticiparte a un recorte, por ejemplo, y, de hecho, al cabo de un tiempo, te das cuenta de que va a intentar volver a regatear o hacer un pase por encima, así que te mantienes concentrado en él, lo que significaba que acababa perdiendo su concentración y eficacia».
La relación de amor-odio de Guardiola con el francés
La naturaleza voluble de Cherki no ha pasado desapercibida en el Etihad, donde Pep Guardiola ya ha experimentado la montaña rusa emocional que supone entrenar a la antigua estrella del Lyon. Tras una reciente actuación decisiva para la victoria, el técnico del City bromeó diciendo que «hay momentos enlos que quiero gritarle y hay momentos en los que quiero darle un beso». Esta mezcla de brillantez y frustración parece ser la característica definitoria de un jugador que, según Riou, siempre ha tenido dificultades para encontrar el equilibrio adecuado entre el entretenimiento y el resultado final.
«Quiero permitirle expresar su increíble talento. Tenemos que jugar mejor desde atrás para que pueda recibir más balones desde esa posición», continuó Guardiola.
La mentalidad de élite de Benzema frente al talento de CherkiRiou, que se formó en la cantera del Lyon junto a Karim Benzema, señaló la gran diferencia entre los grandes y aquellos que solo confían en su talento. Al reflexionar sobre el ascenso de Benzema, Riou recordó: «Benzema ya estaba decidido a esforzarse más para conseguir más. Personalmente, yo no sabía que se necesitaba tanto esfuerzo. Pensaba que el talento era suficiente. Yo tenía mucho talento, pero no tenía el nivel exigido para hacer carrera. Eso es lo que me perjudicó en mi carrera en comparación con lo que podría haber hecho».
