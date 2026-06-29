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«¡Era como Lionel Messi!» - Se aconsejó al Leeds que no aceptara ofertas por la estrella de la selección estadounidense Brenden Aaronson durante el mercado de fichajes de verano
Aaronson fichó por el Leeds por 25 millones de libras en 2022
Aaronson llegó a West Yorkshire en verano de 2022 como una promesa tras un traspaso de 25 millones de libras (33 millones de dólares). Su primera temporada, con un solo gol, fue decepcionante, y el Leeds descendió de la Premier League.
La afición criticó que varios jugadores abandonaran el club de inmediato, y Aaronson se marchó cedido al Unión Berlín. Regresó para la temporada 2024-25 en la Championship con mucho que demostrar, pero siguió acaparando atención negativa.
El título de esa campaña reconcilió a parte de la afición, aunque aún se dudaba de su nivel. En 2025-26, su trabajo y cuatro goles cambiaron la dinámica y le abrieron las puertas de la selección para el Mundial que se disputaría en casa.
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Aaronson, estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, se ha ganado el cariño de la afición del Leeds.
Aaronson aún no renueva con el Leeds, que podría venderlo si llega una oferta en este mercado. Al preguntarle por su futuro, el exdefensa Kilgallon declaró en exclusiva a GOAL: «En la Championship, cuando ascendieron, no era el favorito de la afición. Al inicio de la Premier también recibió críticas. ¡A veces habría tenido que ser titular en su lugar, viendo lo que pensaban algunos aficionados de él!
Sin embargo, dio la vuelta a la situación: durante tres cuartas partes de la temporada de Premier fue como Messi. Fue increíble y logró que todos los aficionados cambiaran de opinión hasta decir: “Este chico es un gran jugador”.
Su actitud es brillante y al entrenador le cae bien. De hecho, me sorprende que no sea titular en el Mundial: he visto algunos partidos y ha estado en el banquillo».
Por qué el Leeds debería tener cuidado con dejar marchar a Aaronson
Kilgallon destacó las cualidades intangibles que Aaronson aporta al equipo de Daniel Farke: «Se puede mejorar la plantilla, pero también hay que mantener un buen ambiente en el vestuario. Se pueden fichar jugadores, pero hace falta gente buena dentro. Y creo que a Farke le gusta eso.
He oído que Aaronson cae bien y el vestuario es bueno. Hay que tener cuidado con quien se ficha. Si miras al Chelsea, el ambiente en el vestuario parece horrible: han fichado a muchos jugadores, les pagan 200 000 a la semana, pero el clima es tóxico. No creo que eso sea lo que quiera Farke, ni los aficionados ni los propietarios».
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Mercado de fichajes: Aaronson, en el punto de mira de cara al Mundial
Aaronson está en el foco tras ser titular con Estados Unidos ante Turquía en el último partido del grupo D del Mundial.
Ahora busca más minutos en octavos ante Bosnia y Herzegovina y seguir avanzando en el torneo. Tras la competición, la atención volverá al Leeds y a su futuro contractual.