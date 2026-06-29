Aaronson llegó a West Yorkshire en el verano de 2022 como una promesa ilusionante, en un traspaso por valor de 25 millones de libras (33 millones de dólares). Su primera temporada, en la que solo marcó un gol, terminó en decepción, ya que el Leeds descendió de la Premier League.

Los aficionados no se tomaron nada bien que algunos jugadores abandonaran el barco de inmediato, y Aaronson puso rumbo a Alemania cedido al Union Berlin. Volvió a los planes del Championship en 2024-25, pero tenía mucho que demostrar y siguió atrayendo una atención no deseada durante un tiempo.

Una campaña coronada con el título ayudó a recuperar a algunos para su causa, pero seguían existiendo dudas sobre si el jugador de 25 años estaba hecho para la vida entre la élite. Su despliegue físico y sus cuatro goles ayudaron a cambiar la dinámica en 2025-26, al tiempo que le aseguraban un puesto en los planes de su selección para un Mundial en casa.