'Aproximadamente cuántas camisetas venden': Equipos de la Premier League advertidos sobre Neymar mientras el exjugador del Barcelona y PSG ve finalizar su contrato con Santos para convertirse en agente libre

No hay duda de que un acuerdo por Neymar sería un éxito para cualquier club del planeta en términos de valor comercial, ya que el sudamericano sigue generando mucho interés en todo el mundo.

Sin embargo, regresó a sus raíces en Santos después de ver cómo se anulaba un lucrativo contrato con el equipo Al-Hilal de la Pro League de Arabia Saudita tras sufrir un daño en los ligamentos de la rodilla. Desde que regresó a su tierra natal, ha tenido más visitas a la sala de tratamiento.

Neymar pudo ayudar a guiar al Santos lejos del peligro de descenso en 2025, pero no ha acordado una extensión de su contrato que expira. Se ha sugerido un traslado a otro lugar, lo que potencialmente podría hacer que el exsuperestrella del Barcelona y el Paris Saint-Germain regrese a Europa. También se ha especulado sobre un cambio a la MLS, permitiendo una reunión con Lionel Messi en el Inter Miami.

