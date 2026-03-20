Equipaciones para el Mundial de 2026: se desvelan las camisetas de Argentina, Brasil, España, Inglaterra y todas las grandes selecciones

Ahora que el invierno se acerca para muchos de nosotros en todo el mundo, solo nos queda soñar con un verano de fútbol. Ten paciencia, porque no falta mucho para que llegue el Mundial de 2026, que dará comienzo el 11 de junio, y en el que Estados Unidos, México y Canadá pretenden organizar la mejor edición de la competición hasta la fecha.

Lionel Scaloni y Argentina buscarán defender su título mundialista, que ganaron en Catar 2022. Fue su tercera victoria en la Copa del Mundo, en la que Lionel Messi y compañía finalmente se hicieron con el codiciado trofeo.

De cara a la competición, algunas de las marcas más importantes, como adidas, Nike, PUMA y otras, han lanzado nuevas equipaciones para lucir un aspecto renovado sobre el terreno de juego. El 5 de noviembre de 2025, adidas presentó las equipaciones locales de 22 selecciones, entre las que se incluyen la vigente campeona, Alemania; España; Bélgica; la coanfitriona México; y muchas más. La colección combina las identidades visuales históricas y las tradiciones de cada país y las plasma en una estética modernista y vanguardista.

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La atrevida colección de camisetas refleja el espíritu de cada nación a través de combinaciones de colores y estampados que rinden homenaje a aspectos clave de su identidad. Desde su rica historia hasta sus famosos paisajes, pasando por la arquitectura tradicional y los diseños icónicos de equipaciones anteriores, cada camiseta pretende unir a los aficionados en torno a una pasión compartida por su país.

PUMA siguió sus pasos el 4 de diciembre de 2025, presentando las equipaciones de Portugal, Austria, Chequia, Islandia y Suiza, que exploran la identidad y el legado, y nos encantan sus impresionantes diseños.

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El 20 de marzo de 2026, adidas presentó las equipaciones oficiales de visitante de las 25 federaciones asociadas. Inspirándose en la cultura única de cada nación, las camisetas de visitante reinterpretan la estética clásica de adidas en la Copa del Mundo —como los patrones geométricos y las líneas verticales estilizadas— con un estilo moderno y contemporáneo que conecta tanto con los aficionados como con los deportistas.

La historia de adidas con el fútbol tiene profundas raíces, desde el rendimiento en el campo hasta la influencia cultural en las calles. Dejando su huella en el mayor escenario del fútbol mundial por primera vez en 36 años, el trébol de adidas —símbolo de originalidad de la marca— aparece estampado en el lado derecho del pecho de cada camiseta. Cada camiseta rinde homenaje a la cultura futbolística de los años 90, se ha reinventado para satisfacer las exigencias actuales y se ha confeccionado con orgullo para la cultura y la comunidad de deportistas y aficionados que las lucirán.

El último gran lanzamiento de equipaciones corrió a cargo de Nike el 20 de marzo, que presentó las equipaciones locales y visitantes de las federaciones con una profunda exploración del legado, la cultura y la identidad de cada equipo, aportando una llamativa sensación de optimismo e inspiración de cara al futuro.

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Otro elemento clave de esta visión es la tecnología de refrigeración de alto rendimiento Aero-FIT de Nike, que aprovecha el diseño computacional y un proceso de tejido altamente especializado y específico para cada puntada, con el fin de ayudar a los deportistas a mantenerse frescos en las condiciones extremas que se prevén durante el torneo de este verano.

Tanto si lo ves desde casa, como si organizas una fiesta para verlo con amigos o viajas para ver el Mundial en persona, tienes que ir a la altura. Deja que GOAL te desglose el lanzamiento completo para que puedas equiparte para el gran torneo:

Tienda: Equipaciones del Mundial 2026