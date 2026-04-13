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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones para el Mundial 2026: reveladas las camisetas de Argentina, Brasil, Portugal, Inglaterra y todas las grandes selecciones

CULTURE
KITS
World Cup

Anima a tu equipo a tiempo para un verano de fútbol

Con el invierno acercándose, solo nos queda soñar con un verano de fútbol. Ten paciencia: el Mundial 2026 empezará el 11 de junio y lo organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

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Lionel Scaloni y Argentina buscarán defender el título que conquistaron en Catar 2022, su tercera Copa del Mundo.

De cara al torneo, marcas como adidas, Nike y PUMA ya presentaron nuevas equipaciones. El 5 de noviembre de 2025 adidas lanzó las camisetas locales de 22 selecciones, entre ellas la campeona Alemania, España, Bélgica y la anfitriona México. La colección fusiona identidades históricas con un estilo moderno y vanguardista.

adidas WC kits adidas

La gama de camisetas refleja el alma de cada nación con colores y estampados que homenajean su identidad. Desde su historia y paisajes hasta su arquitectura y diseños clásicos, cada modelo une a los aficionados en torno a su pasión por el país.

El 20 de marzo de 2026, adidas presentó las equipaciones de visitante de las 25 federaciones asociadas. Inspiradas en la cultura de cada país, estas camisetas reinterpretan la estética clásica de la Copa del Mundo —patrones geométricos y líneas verticales estilizadas— con un estilo moderno que conecta a aficionados y jugadores. 

PUMA WC kits PUMA

El trébol de adidas, símbolo de la marca, regresa al pecho derecho de cada camiseta por primera vez en 36 años.  Cada modelo rinde homenaje a la cultura futbolística de los 90, se ha actualizado para cumplir con las exigencias de hoy y se ha confeccionado con orgullo para la comunidad de jugadores y aficionados que las lucirán. 

El último gran lanzamiento fue de Nike el 20 de marzo de 2026, con equipaciones locales y visitantes que exploran el legado de cada equipo y transmiten optimismo de cara al futuro. 

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Otro elemento clave es la tecnología de enfriamiento Aero-FIT de Nike, que usa diseño computacional y un tejido especializado para ayudar a los jugadores a mantenerse frescos en las condiciones extremas previstas durante el torneo de este verano.

El 24 de marzo de 2026 PUMA presentó las equipaciones de sus selecciones, que exploran identidad y tradición con diseños impresionantes. Cada modelo refleja la cultura y el espíritu de la nación que representa, concebido para el más alto nivel de juego y arraigado en la pasión que mueve el fútbol.

Da igual si lo sigues desde casa, organizas una fiesta con amigos o viajas al torneo: vístete a la altura. En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para equiparte:

Tienda: Equipaciones del Mundial 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Argelia I Inicio

    Inspirada en las dunas del desierto argelino, la camiseta local de Argelia muestra rayas dinámicas en beige y blanco, con un verde intenso en cuello y hombros. Las dunas, símbolo del país, conectan al equipo con su tierra, junto con la palabra «Argelia» en árabe en la nuca.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Argelia I (visitante)

    Inspirada en los tonos vivos de los desiertos y oasis argelinos, la camiseta de visitante combina rayas verdes verticales sobre un fondo verde intenso que evoca los paisajes del país. La palabra «ALGERIA» aparece en árabe en la nuca, vinculando al equipo con su tierra en su camino por el Mundial.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Inicio

    Las clásicas rayas verticales celestes y blancas de Argentina lucen un efecto degradado de tres tonos que recuerda las camisetas ganadoras de 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello se lee “1896”, año de fundación de la AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I (visitante)

    La camiseta de visitante se inspira en el arte argentino y muestra un motivo azul en espiral que evoca diseños tradicionales. Toques de blanco sobre fondo negro realzan las líneas estilizadas, los arabescos florales y las plantas trepadoras, creando un contraste llamativo. En la parte posterior del cuello se graba un motivo personalizado con la palabra «Argentina» frente al Sol de Mayo, símbolo solar nacional. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australia I Inicio

    La nueva equipación local de Australia se inspira en la mítica camiseta de 2006 y en la era Total 90 de Nike. El amarillo y el verde tradicionales renacen con un diseño moderno que incluye pantalones cortos en verde degradado, aportando movimiento y profundidad. Este uniforme celebra la historia del fútbol australiano y reafirma su presencia en el máximo nivel.

    Yaa la venta en NikeShop.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australia I (visitante)

    La equipación visitante se inspira en los amaneceres australianos y representa el impulso hacia el futuro del fútbol. Un degradado coral y verde oscuro transmite energía y progreso, mientras que el escudo lenticular añade movimiento tridimensional.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Austria I Inicio

    La sencillez impacta en la camiseta de Austria: rojo intenso, mangas negras y ribetes blancos. Un diseño minimalista que refleja la disciplina y el esfuerzo colectivo de su fútbol.

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  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Austria I (visitante)

    La nueva equipación visitante reinterpreta la identidad de Austria con un estilo vanguardista. Combina una paleta de tonos alpinos claros con un trazo topográfico que evoca las montañas del país. El resultado es más ligero y dinámico que la equipación local, pero mantiene el mismo sentido de pertenencia.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Bélgica I Inicio

    La equipación local de Bélgica se inspira en las vidrieras góticas del país. Los símbolos de los «Diablos Rojos» y las «Llamas Rojas» se repiten en la camiseta roja. Los ribetes de hombros y puños añaden negro y amarillo, colores de la bandera.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Bélgica I (visitante)

    La camiseta de visitante tiene un estampado azul claro, rosa y blanco que rinde homenaje al artista belga René Magritte y al surrealismo. Sus líneas superpuestas dan profundidad y movimiento, un guiño lúdico a su obra. También incluye el escudo nacional y símbolos del fútbol, como el balón y las líneas del campo. En el cuello se lee «Ceci n'est pas un maillot» («Esto no es una camiseta»), un guiño a su obra La traición de las imágenes.

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasil I Inicio

    La equipación local refleja las raíces del fútbol brasileño y renueva la identidad nacional con movimiento y energía. Los colores de la bandera se transforman en un diseño de punto que da vida a la camiseta. Ya no es un emblema fijo, sino algo que se lleva y con lo que se suda, como los once jugadores que representan a la nación. Los icónicos amarillo, verde y azul cobran vida con el movimiento del tejido, reforzando la identidad visual de Brasil.

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasil I (visitante)

    La equipación visitante de Brasil de Jordan Brand refleja una mentalidad de superación. Inspirada en los depredadores más rápidos y temibles del país, combina los tradicionales amarillo y azul con el icónico estampado de elefante de Jordan Brand, fusionando dos culturas de grandeza.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canadá I Inicio

    La equipación local refleja el ADN del fútbol canadiense. Destaca la hoja de arce en dos tonos, centrada y orientada al norte, símbolo de ambición y progreso. Detalles artesanales inspirados en la ropa de montaña canadiense refuerzan su durabilidad y precisión. Es atrevida e inconfundible, y transmite unidad, fuerza y orgullo nacional.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Canadá I (visitante)

    La equipación visitante refleja la nueva cara del fútbol canadiense: segura, sin complejos y con impulso. Inspirada en paisajes helados, su diseño de hielo agrietado transmite tensión y belleza. Una hoja de arce helada, grabada como la cuchilla de un patín, recuerda la tradición invernal de Canadá. Creada para ser un clásico, esta camiseta transmite intensidad y ganas de avanzar con una estética oscura y rompedora.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia I Inicio

    La equipación local de Colombia se inspira en el realismo mágico, estilo que mezcla lo fantástico con lo real, simbolizado por mariposas amarillas. Se combina con pantalones cortos azules y calcetines rojos, creando un look inconfundiblemente colombiano

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombia I (visitante)

    La camiseta de visitante celebra la biodiversidad de Colombia y fusiona los colores de sus dos costas. Su estampado combina el azul oscuro del Pacífico y el más claro del Caribe en líneas verticales escalonadas. Un ribete amarillo recorre las tres rayas, los puños y los logotipos, y se repite en la palabra «COLOMBIA» en la parte posterior del cuello, evocando orgullo y conexión con el país. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croacia I Inicio

    La nueva equipación local recupera el clásico estampado a cuadros de Croacia en un diseño más pequeño y refinado, inspirado en el modelo de 1990 pero adaptado al fútbol moderno. No es una réplica, sino una reinterpretación fiel que mantiene el espíritu y el impacto visual del original. El resultado es una equipación reconocible y contemporánea, que equilibra tradición y rendimiento, homenajeando un momento clave del fútbol croata.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croacia I (visitante)

    La equipación visitante presenta una versión más oscura y sobria de la identidad croata. Los característicos cuadros se reinterpretan en tonos azules para crear contraste y mantener la continuidad con la equipación local. Esta versión oscura transmite serenidad y autoridad, y posiciona al uniforme visitante como una contrapartida moderna que complementa al local y destaca por sí misma.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curazao I Fuera

    La equipación visitante de Curazao homenajea a Willemstad, capital del país, y a los coloridos edificios de Punda y Otrobanda, barrios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus fachadas vibrantes inspiran el fondo amarillo pastel y las rayas en rosa, turquesa y naranja. Mangas, puños y logotipos de adidas y el escudo nacional se rematan con detalles azules.

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Egipto I Inicio

    La equipación local de Egipto es muy simbólica. El rojo intenso se funde en el pecho con tonos más oscuros, sobre los que destacan motivos geométricos angulares que evocan los jeroglíficos y la energía de El Cairo moderno. Los detalles en negro y dorado refuerzan prestigio y ambición. De aire monumental, refleja la rica historia futbolística del país.

    Las equipaciones de Egiptoya están a la ventaen PUMAShop.

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Egipto I (visitante)

    La equipación visitante muestra un estilo suave y contemplativo. Sobre una base blanca se superponen motivos abstractos en tonos arena, luces y paisajes en movimiento. El ribete verde oscuro del cuello aporta solidez a un diseño limpio, sobrio y seguro. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    Inglaterra I Inicio

    La equipación local recupera el clásico diseño blanco de la tradición futbolística inglesa y lo actualiza con un toque moderno. Iconografía inspirada en la cultura del fútbol se teje sutilmente, añadiendo profundidad sin recargar la silueta. Una estrella dorada metalizada sobre el escudo reemplaza la versión tonal habitual. El resultado es familiar y, al mismo tiempo, potente: honra el pasado y anuncia el regreso de Inglaterra a la escena mundial.

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  • England WC 26 away kitNike

    Inglaterra I (visitante)

    La equipación visitante marca un cambio histórico en la identidad visual de Inglaterra, combinando una camiseta roja con pantalones cortos azul marino. Esta atrevida combinación refleja una selección inglesa con visión de futuro, dispuesta a desafiar las convenciones sin dejar de lado sus raíces tradicionales. El escudo de la federación, situado en el centro, se encuentra bajo la estrella dorada metalizada, lo que refuerza su presencia y orgullo.

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  • France WC 26 kit home Nike

    Francia | Inicio

    La equipación local de Francia refleja la energía de una nueva generación y la elegancia del fútbol moderno: joven, expresiva y creativa. Su cuello blanco, inspirado en la alta costura, reinterpreta los tonos azul, blanco y rojo. Un estampado azul repite en el tejido y evoca la velocidad del equipo. El escudo en cobre metalizado se combina con un clásico cuello de polo blanco y una tapeta de botones roja. 

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  • France WC 26 away kitNike

    Francia I (visitante)

    La equipación visitante de Francia es una de las más innovadoras de su historia y rinde homenaje a la Estatua de la Libertad, regalo francés a Estados Unidos. Su tono azul verdoso evoca la pátina actual de la estatua, mientras que los detalles cobrizos metálicos recuerdan su material original. Los ribetes tricolores en las mangas y la tipografía del conjunto aportan un toque cultural, lujoso y minimalista. Esta equipación une tradición, elegancia y modernidad, reafirmando la identidad y los valores de libertad que Francia ha defendido siempre.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemania I Inicio

    La nueva camiseta local rinde homenaje a los éxitos de Alemania en este torneo y se inspira en modelos emblemáticos, como la de 2014. Sus rombos y chevrones recuerdan esos diseños icónicos.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Alemania I (visitante)

    Inspirada en la equipación local, la nueva versión reinterpreta los chevrones diagonales como un estampado integral en azul marino que forma una repetición rítmica de tres formas entrelazadas. La paleta mezcla tonos de distintas épocas de la DFB: el azul de las sudaderas de 1954, el azul y blanco de las camisetas de entrenamiento de los 60, 70 y 80, y el azul aguamarina de la ropa de los 90. El resultado es un diseño llamativo y lleno de energía. En el dobladillo, una etiqueta con la bandera recuerda la larga colaboración entre adidas y Alemania desde 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana | Inicio

    Pura energía. Un fondo blanco se llena de motivos geométricos en degradados de rojo, amarillo y verde, los colores nacionales en movimiento. La Estrella Negra destaca en primer plano. Diseño festivo y atrevido.

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  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana I (visitante)

    La equipación visitante dorada irradia fuerza y optimismo. Su estampado integral inspirado en el kente añade profundidad cultural, y los ribetes rojos con la «Estrella Negra» la vinculan al patrimonio ghanés.

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Inicio

    La tradición se une a la innovación en la camiseta de local de Italia. Inspirada en la rica historia del fútbol italiano, rinde homenaje a la Federación Italiana de Fútbol con un diseño atrevido. «Azzurra», que significa «azul» y es el apodo de la selección, aparece en letras doradas en la parte trasera del cuello.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italia I (visitante)

    Inspirada en la sastrería italiana y en las elegantes chaquetas de la selección, la camiseta muestra un estampado azul claro y blanco que evoca sus tejidos clásicos.  Mangas, logotipos y números incluyen detalles en azul marino y dorado. En la nuca, el monograma «Italia» recuerda la pertenencia y la identidad. 

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Costa de Marfil I Inicio

    La equipación local de Costa de Marfil es una fiesta. Su cuerpo naranja vibrante se anima con un estampado inspirado en tejidos y símbolos marfileños que transmite movimiento, alegría y calidez. Los detalles en verde aportan equilibrio, y el diseño irradia orgullo colectivo. Es fútbol con espíritu.

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  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Costa de Marfil I (visitante)

    La equipación visitante tiene una base blanca y limpia, con motivos tonales que recuerdan la luz del sol filtrándose entre el follaje y las texturas del paisaje marfileño. El naranja y el verde, colores nacionales, enmarcan el diseño y resaltan su artesanía discreta.

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japón I Inicio

    El tradicional azul de la camiseta local de Japón cobra vida con un diseño abstracto de líneas en azul grisáceo que evoca la neblina del horizonte donde el cielo y el mar se unen. La bandera japonesa adorna con orgullo la parte posterior del cuello.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japón I (visitante)

    Inspirada en «Colours Beyond the Horizon», la equipación visitante de Japón presenta 12 rayas que simbolizan la unidad del país. Sobre fondo blanco roto, once finas líneas verticales representan a los jugadores, y una franja central en rojo simboliza el corazón del equipo: su afición. En la parte posterior del cuello se estampa la bandera japonesa, símbolo de orgullo e identidad. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México | Hogar

    La tradición y el futuro se unen en la nueva camiseta local de México. Esta camiseta representa la energía y el orgullo que unirán a generaciones de aficionados durante la próxima Copa Mundial de la FIFA. Rinde homenaje al apoyo inquebrantable de una nación que vive y respira fútbol, donde cada momento compartido refleja el corazón de México. En la nuca, la frase «SOMOS MÉXICO» simboliza la unidad y pasión del espíritu mexicano.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    México I (visitante)

    Inspirada en la rica historia de México, la camiseta de visitante presenta un estampado gris sobre fondo blanco, que emula las «grecas» de la arquitectura y el arte tradicionales. El diseño muestra un patrón de escaleras abstractas que recuerda las fachadas escalonadas de los edificios mexicanos. En la parte posterior del cuello se lee «SOMOS MÉXICO», frase que refleja la unidad y pasión del espíritu mexicano de cara a su tercera Copa Mundial de la FIFA, un récord. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marruecos I Inicio

    Un rojo intenso y dominante caracteriza la equipación local de Marruecos, con detalles en verde y motivos tradicionales en cuello y mangas que reflejan su herencia. Limpia, segura y ambiciosa.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marruecos I (visita)

    La equipación visitante destaca por sus detalles intrincados. El fondo blanco lleva motivos geométricos inspirados en los azulejos y la arquitectura marroquíes, superpuestos y llenos de significado cultural. Toques de rojo y verde aportan contraste y equilibrio entre elegancia y fuerza. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Países Bajos I Inicio

    La nueva equipación local de los Países Bajos potencia su icónico color naranja, más que reinventarlo. Diseñada para verse desde lejos, presenta el tono más vibrante del naranja holandés hasta la fecha. Su escudo lenticular añade movimiento y profundidad, cambiando de aspecto con cada acción sobre el campo. Una equipación inconfundible, enérgica y orgullosamente holandesa.

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    Países Bajos I (visitante)

    La equipación visitante recupera el histórico diseño totalmente blanco de la selección de los Países Bajos. Inspirada en degradados microscópicos, una línea naranja que se difumina horizontalmente recorre la equipación, simbolizando la experimentación y la precisión. El escudo lenticular, de gran tamaño y centrado, refuerza la innovación como parte de la identidad. Las líneas limpias y el equilibrio geométrico reflejan los principios del diseño holandés, al tiempo que apuntan hacia un futuro progresista.

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Nueva Zelanda I Inicio

    La equipación local de Nueva Zelanda vuelve a lo esencial: una fuerza sobria y sin adornos. El fondo negro muestra una textura abstracta y fluida que evoca paisajes naturales —helechos, costas, terrenos volcánicos— de forma moderna y dinámica. El emblemático helecho plateado luce con orgullo en el pecho, dando al diseño su identidad. Discreto, pero seguro de sí mismo. 

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    Nueva Zelanda I (visitante)

    Un fondo azul hielo claro aporta un aire suave y moderno a la equipación visitante. Las líneas orgánicas evocan la topografía, las corrientes marinas y el movimiento natural, reflejando el vínculo de Nueva Zelanda con la tierra y el mar.

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda del Norte I Inicio

    La camiseta local de Irlanda del Norte combina tonos verde azulado y verde, con un diseño abstracto inspirado en la arquitectura del país que une a aficionados y jugadores con el corazón de la nación. 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Irlanda del Norte I (visitante)

    Inspirada en el apoyo incondicional de la afición, la camiseta visitante en blanco nube lleva líneas en verde menta en diagonal. El número 12, en números romanos en la nuca, rinde homenaje a los espectadores. 

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Noruega I Inicio

    La equipación local es roja, como la bandera de Noruega. Entre las rayas azules lleva un diseño Urnes inspirado en la herencia vikinga, que une tradición y rendimiento moderno. Esta equipación refleja el orgullo nacional y la fe colectiva, homenajeando el pasado de Noruega y reforzando su presencia mundial.

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    Noruega I (visitante)

    La equipación visitante es la primera totalmente negra de Noruega. Inspirada en los berserkers vikingos —guerreros conocidos por su intensidad—, marca el inicio de una nueva era en el fútbol noruego. Minimalista y contundente, transmite confianza mediante tonos oscuros y un tejido que refleja fuerza.

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  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Inicio

    Las clásicas rayas rojas y blancas regresan con nueva energía. Su textura con sutil efecto desgastado evoca historia y autenticidad. Los ribetes azules en cuello y puños recuerdan la bandera nacional, equilibrando tradición y modernidad.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I (visitante)

    La equipación visitante, audaz y transgresora, luce un estampado intenso tipo camuflaje en tonos negro y verde azulado que sugiere movimiento e imprevisibilidad. Su diseño táctico y moderno refleja la garra y adaptación del fútbol paraguayo. Creada para lo inesperado.

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  • Poland WC 26 home kitNike

    Polonia I Inicio

    La equipación local reinterpreta la leyenda del Lech con un estilo moderno y expresivo. Inspirado en el águila blanca, el diseño plasma sus plumas en un patrón gráfico que recorre mangas y pantalones. Rayos y nubes completan el estampado, evocando el instante de revelación del mito y transformando un símbolo nacional en una textura contemporánea. Detalles en rojo completan una equipación audaz, atemporal e inconfundiblemente polaca. 

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  • Poland WC 26 Away kitNike

    Polonia I (visitante)

    La nueva equipación visitante de Polonia invierte los colores locales y estrena el tono “Noble Red”, más intenso y elegante. Este rojo oscuro aporta una imagen imponente que transmite fuerza y confianza. Diseñada para ser un clásico, reinterpreta la tradición con un estilo nítido y contundente.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Inicio

    La equipación local de Portugal canaliza la fuerza del océano y la pasión de la nación. Su base roja se combina con detalles de olas en verde, homenaje a las raíces marítimas del país. Ribetes verdes y dorados resaltan los colores nacionales, mientras que el escudo portugués refuerza la tradición. Atrevida, elegante y lista para los grandes escenarios.

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    Portugal I (visitante)

    El espíritu marítimo de Portugal cobra vida en la equipación visitante. Sobre un fondo blanco se extienden amplios motivos ondulados en color verde azulado que evocan la profunda conexión del país con el mar y su historia de exploración. Fluida, dinámica y moderna.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Inicio

    La equipación granate local de Catar rinde homenaje a la línea en zigzag de la bandera nacional. Incluye finas rayas oscuras en el centro y la palabra «Catar» en árabe en la nuca. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (visitante)

    La camiseta de visitante de Catar presenta un diseño abstracto en tonos grises con forma de ola, inspirado en las dunas del desierto. El estampado refleja la geometría de este paisaje. La palabra «Catar» está grabada en árabe en la parte posterior del cuello como símbolo de orgullo nacional y unidad.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudí I Inicio

    La equipación local de Arabia Saudí muestra un estampado integral en morado y verde oscuro, inspirado en las puertas decoradas del país y en los campos de lavanda. Sobre un fondo verde intenso, incorpora el halcón y la palmera —símbolos nacionales— junto a motivos geométricos para lograr un look moderno.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabia Saudí (visitante)

    La equipación visitante de Arabia Saudí muestra un tejido tradicional sobre fondo blanco nacarado, que refleja la moda saudí. El logotipo y el escudo tienen detalles en oro real, mientras que el cuello y los números destacan en verde intenso. En la espalda se estampa el emblema nacional de la palmera y las espadas cruzadas, símbolo de su patrimonio.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Escocia I Inicio

    La cruz de San Andrés, símbolo de la bandera escocesa, se repite en azul oscuro sobre el azul de la camiseta local de Escocia. También aparece en la parte posterior del cuello como toque final.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Escocia I (visitante)

    La camiseta visitante recupera el rojo escarlata de las equipaciones clásicas de Escocia. Con finas rayas verticales moradas, ofrece un diseño atemporal, elegante y moderno. Un cardo morado y verde, símbolo de resiliencia, adorna la parte posterior del cuello.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Inicio

    La elegancia se une al orgullo cultural en la equipación local de Senegal. Sobre una base blanca se superponen motivos tonales inspirados en tejidos y símbolos tradicionales, que aportan profundidad y textura. Sutiles toques de verde, amarillo y rojo vinculan el diseño con la bandera nacional, creando una estética refinada y decidida.

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  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I (visitante)

    La equipación visitante es atrevida y vibrante. El cuerpo, en verde azulado intenso, muestra una textura con motivos fluidos que evocan movimiento y energía. Los ribetes amarillos y rojos realzan el diseño, reflejando la alegría del fútbol senegalés.

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    Sudáfrica I Inicio

    La camiseta local de Sudáfrica 2026 mantiene su clásico amarillo con ribetes verdes, símbolos del orgullo nacional. Detalles actualizados y una confección más cuidada la hacen más moderna y funcional para el fútbol actual.

    El diseño rinde homenaje a las 12 lenguas oficiales del país, simbolizando diversidad, unidad y pasión por el fútbol. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Sudáfrica I (visitante)

    La camiseta de visitante luce los emblemáticos colores verde y dorado de Sudáfrica. El verde tradicional, símbolo de su identidad deportiva, se combina con detalles en blanco y dorado en el cuello, los puños y los logotipos. Este diseño elegante refleja la historia y la ambición del fútbol sudafricano.

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    Corea del Sur I Inicio

    La equipación local se centra en una atrevida reinterpretación del tigre blanco, símbolo nacional de fuerza y protección. El tejido presenta un estampado de camuflaje con motivos de tigre que resulta tradicional y moderno a la vez. La tipografía personalizada combina caligrafía coreana tradicional con elementos de diseño occidentales, reforzando la unión entre pasado y presente. El conjunto transmite la identidad coreana con agresividad controlada y confianza, reflejo de un equipo dispuesto a sorprender.

    Yaa la venta en NikeShop.

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corea del Sur I (visitante)

    La equipación visitante extiende la narrativa «Ambush» con un diseño floral que simboliza la pasión y el impulso de Corea. Sobre un fondo «Bold Violet», combina elegancia y fuerza, reflejando la capacidad del equipo para mezclar belleza y agresividad. Esta segunda piel transmite expresividad y confianza, potenciando el orgullo cultural sin perder ventaja competitiva.

    Las equipaciones de Corea del Surya están disponiblesen NikeShop.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    España I Inicio

    La equipación local de España para el Mundial 2026 muestra un diseño limpio con finas rayas verticales amarillas sobre fondo rojo, inspiradas en la bandera y el escudo. En la parte trasera del cuello se lee «ESPAÑA». 

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    Consíguelas en Fanatics.

  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    España I (fuera de casa)

    La nueva camiseta de visitante de la selección española rinde homenaje a la rica historia literaria del país. Un estampado integral en tono pirita, inspirado en dibujos y gráficos de libros clásicos, destaca sobre una base blanco roto que evoca el color de una página. Las mangas y el cuello añaden detalles en dorado y burdeos, mientras que la palabra «ESPAÑA» aparece grabada en la parte posterior del cuello, con la distintiva letra Ñ que rinde homenaje a la lengua y cultura españolas.

    Consíguela en adidas.

    Consíguelas en Fanatics.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suecia Inicio

    La nueva camiseta local de Suecia combina los tradicionales amarillo y azul con un diseño moderno que homenajea a la década de 1970. El tejido lleva un estampado sutil, inspirado en los bordados florales de los vaqueros y trajes folclóricos de entonces. Esta camiseta, cargada de nostalgia, permite a los aficionados celebrar su herencia con un diseño fresco pero familiar, rematado con la palabra «Sverige» —Suecia— en la nuca.

    Consíguela en adidas

    Consíguelas en Fanatics.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suecia I Fuera de casa

    Inspirada en los años 70, la nueva camiseta de visitante de Suecia combina tres tonos de azul en un diseño gráfico que recubre toda la prenda y rinde homenaje al patrimonio cultural del país. En la parte posterior del cuello, la palabra «Sverige» —«Suecia» en español— completa este estilo retro con un toque moderno para los aficionados de hoy. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Suiza I Inicio

    La equipación de Suiza para 2026 conserva el clásico rojo intenso del país, realzado con detalles blancos y motivos en forma de chevrón que evocan la precisión y la tradición suizas. La precisión y la claridad definen la equipación local. El vivo rojo del cuerpo aparece limpio y seguro, dejando que el color nacional hable por sí mismo con pocos adornos. Los detalles en blanco aportan un contraste nítido, mientras que la cruz suiza luce con orgullo en el pecho. Sin florituras, solo determinación. Pura eficiencia suiza sobre el terreno de juego.

    Yaa la venta en PumaShop.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Suiza I Fuera

    La equipación visitante muestra un lado ligero y expresivo de Suiza. Su verde suave casi neón lleva un estampado abstracto que evoca los Alpes. Los detalles en negro aportan equilibrio, creando un diseño fresco y vanguardista.

    Yaa la venta en PumaShop.

    Consíguelas en FanaticsShop.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turquía I Inicio

    La equipación local, con fondo rojo “Sport”, inicia una nueva era al mantener la emblemática banda pectoral con un diseño más sutil y moderno. En su interior, un motivo gráfico inspirado en el arte del ebru aporta textura y movimiento, evocando la artesanía turca. El cuello híbrido combina un cuello redondo y uno en V, mientras que la bandera turca se sitúa en el centro del pecho. Antes enmarcada en un círculo, ahora se muestra en forma rectangular, en línea con las líneas angulares de la camiseta, aportando una imagen más nítida y actual a un símbolo nacional.

    Ya a la venta en NikeShop.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turquía I Fuera

    La equipación visitante recupera el blanco clásico de Turquía y conserva la franja roja en el pecho. El motivo «Ebru» se repite en la franja, uniendo ambas equipaciones y reforzando la colección. Los paneles laterales rojos y una banda en los calcetines completan el uniforme, equilibrando tradición e innovación.

    Ya a la venta en NikeShop.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucrania I Inicio

    La camiseta local de Ucrania rinde homenaje a la rica historia y tradiciones del país. De amarillo brillante y azul, incluye un discreto patrón inspirado en el escudo nacional. En la parte posterior del cuello se lee «Україна» (Ucrania en ucraniano).

    Consíguela en adidas

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ucrania I (visitante)

    Inspirada en el diseño ucraniano contemporáneo, esta camiseta de visitante combina elementos tradicionales con un toque moderno. Un gráfico en tonos oscuros sobre fondo azul adorna el pecho, mientras que la palabra «Ykpaïha» (Ucrania) en amarillo aparece en la nuca.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Inicio

    La equipación local refleja la esencia del fútbol uruguayo. Moderno y clásico a la vez, luce un azul cielo limpio con detalles en azul marino que transmiten claridad y confianza. Su diseño sencillo encarna al equipo: honesto, disciplinado y comprometido con el trabajo en grupo.

    Yaa la venta en NikeShop.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I (visitante)

    La equipación visitante muestra un diseño audaz que refleja el espíritu de lucha de Uruguay. Un estampado de alas recorre el pecho, símbolo de ascenso, ambición y búsqueda constante de la victoria. Este lenguaje visual homenajea los logros históricos del país, desde sus primeros momentos en el fútbol mundial, pero lo hace con una mirada más nítida y agresiva. La equipación representa a una Uruguay desafiante: compacta, intrépida e inquebrantable. 

    Las equipaciones de Uruguayya están disponiblesen NikeShop.

  • USA WC 26 home kitNike

    EE. UU. Inicio

    La equipación local captura el espíritu del fútbol estadounidense con una versión moderna de la bandera. Las barras distorsionadas y los degradados sugieren movimiento y representan la diversidad del país.

    Su textura, inspirada en la bandera, sustituye los gráficos literales y aporta confianza y dinamismo. Un diseño inconfundible que los aficionados lucirán con orgullo en las gradas y sobre el campo.

    Las equipaciones de EE. UU.ya están disponiblesen NikeShop.

  • USA WC 26 away kitNike

    EE. UU. fuera de casa

    La equipación visitante es un futuro clásico: diseño limpio e icónico, pensado para perdurar. De tono Dark Obsidian, incluye un discreto patrón de estrellas entrelazadas que reemplaza las rayas. Minimalista, elegante y cómoda, refleja a una generación que lleva su identidad en todos lados. Una confianza silenciosa que no necesita gritar.

    Equipaciones de EE. UU.ya disponiblesen NikeShop.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Gales I Inicio

    La tradicional base roja de la equipación de Gales se renueva con rayas horizontales en verde oscuro, rojo y blanco. En la raya verde central se lee, en galés, «CYMRU» (Gales). En la parte posterior del cuello reaparece este lema, «Gorau Chwarae Cyd Chwarae» —«El mejor juego es el juego en equipo»—.

    Equipaciones de Gales en adidas.Compra ahora.

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  • Wales Away kit WC 26adidas

    Gales I (visitante)

    La equipación visitante de Gales rinde homenaje a la identidad y el patrimonio del país. Tiene fondo color crema con un dragón galés estilizado en tonos rojos apagados en la parte delantera. En la nuca se lee «CYMRU» y el lema del equipo, «Gorau Chwarae Cyd Chwarae».

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