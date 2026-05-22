Con el invierno acercándose, solo nos queda soñar con un verano de fútbol. Paciencia: el Mundial 2026 empezará el 11 de junio y lo organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni y Argentina intentarán defender el título obtenido en Catar 2022, el tercero de la Albiceleste gracias a Lionel Messi.

De cara al torneo, marcas como adidas, Nike y PUMA han presentado nuevas equipaciones. El 5 de noviembre de 2025 adidas lanzó las camisetas locales de 22 selecciones, entre ellas la campeona Alemania, España, Bélgica y la anfitriona México. La colección fusiona identidades históricas con un estilo moderno y vanguardista.

adidas

La gama de camisetas refleja la esencia de cada nación con colores y estampados que homenajean su identidad. Desde su historia y paisajes hasta su arquitectura y diseños clásicos, cada modelo une a los aficionados en torno a su pasión por el país.

El 20 de marzo de 2026, adidas presentó las equipaciones de visitante de las 25 federaciones asociadas. Inspiradas en la cultura de cada país, reinterpretan la estética clásica de la Copa del Mundo —patrones geométricos y líneas verticales estilizadas— con un toque moderno que conecta a aficionados y jugadores.

PUMA

El trébol de adidas, símbolo de su legado, regresa al pecho derecho de cada camiseta por primera vez en 36 años. Cada modelo rinde homenaje a la cultura futbolística de los 90, se ha actualizado para cumplir con las exigencias de hoy y se ha confeccionado con orgullo para la comunidad de jugadores y aficionados que las lucirán.

El 20 de marzo de 2026 Nike cerró las presentaciones con las equipaciones de local y visitante de varias federaciones, resaltando su legado y proyectando optimismo de cara al futuro.

Nike

Otro elemento clave de esta visión es la tecnología de refrigeración de alto rendimiento Aero-FIT de Nike, que usa diseño computacional y un tejido especializado para cada puntada y ayuda a los deportistas a mantenerse frescos en las condiciones extremas previstas durante el torneo de este verano.

El 24 de marzo de 2026 PUMA presentó las equipaciones de sus selecciones para el Mundial, inspiradas en identidad y tradición. Cada diseño refleja la cultura y el espíritu de cada nación, pensado para el más alto nivel de juego y para conectar con la pasión de todos los aficionados.

Da igual si lo sigues desde casa, organizas una fiesta con amigos o viajas al torneo: vístete a la altura. En GOAL te contamos todo para que elijas tu equipación:

Tienda: Equipaciones del Mundial 2026