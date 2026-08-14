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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas
Traducido por

Equipaciones del Manchester United para 2026-27: nuevas camisetas de la primera, segunda y tercera equipación y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para la temporada 2026-27.

El Manchester United y adidas han presentado oficialmente la nueva equipación local del club para la temporada 2026-27, con un diseño clásico inspirado en las emblemáticas camisetas del United de los años 70.

La nueva camiseta combina elementos retro con tecnología de rendimiento moderna e incorpora el regreso del cuello tipo polo, detalles a rayas y sutiles referencias al histórico triunfo del United en la Copa nacional de 1977.

GOAL repasa todo lo que hay que saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para la temporada 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Equipación local del Manchester United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación local de adidas del Manchester United para la temporada 2026-27 se presentó oficialmente el 14 de mayo de 2026.

    Para la camiseta local del Manchester United de 2026-27, adidas recupera una de las estéticas retro más reconocibles del club.

    La base roja, de diseño sencillo, se combina con un clásico cuello de polo y puños de las mangas a rayas para crear un aspecto elegante inspirado en las equipaciones del United de los años setenta. El diseño hace referencia específicamente a la equipación que el club vistió durante su triunfo en la Copa nacional de 1977, éxito del que se cumple el 50.º aniversario en 2026.

    Las tres bandas blancas y el logotipo de adidas destacan sobre el rojo de la camiseta, mientras que los detalles negros se integran con discreción para mantener los colores tradicionales del club.

    Una de las incorporaciones más llamativas es la inscripción «United» en la parte posterior del cuello, que refuerza la identidad y la historia del club.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Segunda equipación del Manchester United para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La equipación visitante del Manchester United para la temporada 2026=27 reinterpreta con un enfoque moderno una de las estéticas más emblemáticas del club fuera de casa. Sobre una llamativa base azul rey, la camiseta combina elementos reconocibles con texturas cuidadas y detalles discretos. El resultado es un diseño meditado y actual que conserva la claridad y la confianza asociadas desde hace tiempo al Manchester United cuando juega como visitante.

    Uno de los elementos centrales de la camiseta es el estampado de rayas en distintos tonos del mismo color que recorre el tejido. Aporta profundidad y dinamismo al diseño, al tiempo que remite a las históricas equipaciones visitantes azules del club. Los detalles rojos y blancos del cuello en V y los puños de las mangas crean un marcado contraste con la base azul intenso sin perder la identidad del Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Tercera equipación del Manchester United para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Manchester United para la temporada 2026-27 presenta un diseño inspirado en la cultura juvenil, las instituciones comunitarias y el espíritu creativo que han marcado a generaciones en el Gran Manchester. Con una base de color marfil, la camiseta se inspira en la rica identidad cultural de la ciudad y combina referencias a su patrimonio con técnicas de confección modernas.

    Un motivo floral creado específicamente para la camiseta recorre toda la prenda, con ilustraciones de rosas dibujadas a mano e incorporadas directamente al tejido. Inspirado en obras presentes en espacios comunitarios e instituciones culturales de Manchester, entre ellos el Salford Lads and Girls Club, el estampado aporta una sutil profundidad a la camiseta y le confiere una identidad visual distintiva, arraigada en la ciudad.

    Los detalles en un intenso color granate aparecen en el logotipo de adidas, la representación del diablo en el escudo del club, el cuello y los ribetes de las mangas. Se inspiran en la arquitectura de ladrillo rojo que caracteriza a muchos edificios históricos de Manchester. Las tres franjas de adidas incorporan detalles verdes que contrastan con el resto del diseño y evocan las características puertas verdes presentes por toda la ciudad, incluidas las del emblemático Salford Lads and Girls Club.


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