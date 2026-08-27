El hilo conductor de la colección de equipaciones del Manchester City para la temporada 2026-27 es «No es un City cualquiera». PUMA y el club utilizan este lema para desafiar los diseños tradicionales y estáticos de las equipaciones y celebrar una cultura de evolución constante, ambición incansable y una forma diferente de hacer las cosas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la primera equipación del Manchester City para la temporada 2026-27, incluida su fecha de lanzamiento, su precio, las filtraciones y los detalles de su diseño.