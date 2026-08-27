La nueva primera equipación adidas del Liverpool para la temporada 2026-27 se presentó oficialmente el 19 de mayo de 2026.

Inspirada en la clásica camiseta adidas que el Liverpool FC lució en casa entre 1989 y 1991, reconocible al instante por su dinámico patrón geométrico, la nueva equipación rememora una etapa de éxitos para el club, en la que el equipo de Kenny Dalglish conquistó el título de liga de la temporada 1989/90. El nuevo diseño celebra un periodo decisivo en la historia del club. Su base de rojo intenso incorpora un estampado contemporáneo que cubre toda la camiseta, evoca directamente la estética del modelo original de finales de los 80 y le da un acabado más definido y moderno.

Los detalles blancos del logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado, reinterpretado y presente en toda la camiseta, transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.