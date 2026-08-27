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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra
Traducido por

Equipaciones del Liverpool 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera equipación y portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Liverpool FC Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para la temporada 2026-27.

El Liverpool ha presentado oficialmente sus equipaciones de local y visitante para la temporada 2026-27 tras su reencuentro con adidas. La nueva camiseta de local recupera las emblemáticas tres rayas en Anfield, mientras que la de visitante se inspira en equipaciones memorables de mediados de los años 80, con un diseño blanco de líneas sencillas y detalles rojos y grises.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para la temporada 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración de sus diseños y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Primera equipación del Liverpool para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva primera equipación adidas del Liverpool para la temporada 2026-27 se presentó oficialmente el 19 de mayo de 2026.

    Se inspira en la clásica camiseta de la primera equipación adidas del Liverpool FC de 1989 a 1991, reconocible al instante por su dinámico estampado geométrico y utilizada durante una etapa de éxitos para el club, en la que el equipo de Kenny Dalglish conquistó el título de liga de la temporada 1989/90. El nuevo diseño rinde homenaje a un periodo decisivo en la historia del club. La base de color rojo intenso incorpora un estampado integral contemporáneo que evoca directamente la estética del original de finales de los 80, pero con una ejecución más definida y moderna.

    Los detalles blancos del logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral reinterpretado transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Equipación visitante del Liverpool 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    adidas ha presentado oficialmente la segunda equipación del Liverpool para la temporada 2026-27, inspirada en las emblemáticas camisetas que el club lució fuera de casa a mediados de los años 80.

    Sobre una base blanca, la camiseta incorpora detalles rojos y grises. El regreso del logotipo del trébol de adidas, junto a un escudo clásico con el Liver bird, mantiene la estética retro introducida con la nueva asociación con adidas.

    Un sutil dibujo tejido en el tejido se inspira en antiguas entradas de partidos en Anfield y rinde homenaje a generaciones de aficionados del Liverpool.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Tercera equipación del Liverpool 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Liverpool para la temporada 2026-27 presenta un diseño atrevido, inspirado en la rica historia europea del club y en algunas de las noches más memorables de Anfield. La camiseta combina una estética negra y elegante con detalles metalizados e innovaciones técnicas para rendir homenaje al ambiente único que crea la afición del Liverpool en los partidos europeos disputados bajo los focos.

    Sobre una base negra, la camiseta combina tonos oscuros con detalles en granate y acabados plateados mate. Esta paleta le da un aspecto sofisticado y contemporáneo, al tiempo que evoca el ambiente de los partidos que comienzan al anochecer bajo los focos del estadio.

    Uno de los elementos más destacados del diseño es el sutil estampado técnico que recorre toda la camiseta y le aporta textura y movimiento. Inspirado en la energía colectiva y el impacto visual de la afición del Liverpool durante los partidos europeos, el motivo gráfico rinde homenaje a los seguidores cuya voz y presencia han contribuido a hacer inolvidables algunas de las grandes noches del club.

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