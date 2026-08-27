La nueva primera equipación adidas del Liverpool para la temporada 2026-27 se presentó oficialmente el 19 de mayo de 2026.

Se inspira en la clásica camiseta de la primera equipación adidas del Liverpool FC de 1989 a 1991, reconocible al instante por su dinámico estampado geométrico y utilizada durante una etapa de éxitos para el club, en la que el equipo de Kenny Dalglish conquistó el título de liga de la temporada 1989/90. El nuevo diseño rinde homenaje a un periodo decisivo en la historia del club. La base de color rojo intenso incorpora un estampado integral contemporáneo que evoca directamente la estética del original de finales de los 80, pero con una ejecución más definida y moderna.

Los detalles blancos del logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral reinterpretado transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.