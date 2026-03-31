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Uruguay WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

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Equipaciones de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Se presentan las equipaciones de Uruguay para 2026: una nueva versión que combina el azul frío con motivos futuristas.

Ya están aquí las equipaciones de Uruguay para el Mundial de 2026: el clásico azul cielo se combina con nuevos y atrevidos estampados. 

Las equipaciones de Uruguayya están disponiblesen NikeShop

Inspiradas en el concepto de la «garra charrúa», una identidad futbolística profundamente arraigada que se define por el coraje, la resiliencia y una voluntad inquebrantable de competir, las equipaciones de Uruguay ya están aquí para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La colección refleja una nación que juega con corazón, integridad y un implacable sentido del orgullo. 

Estos diseños rinden homenaje a la legendaria historia de Uruguay al tiempo que refuerzan la intensidad emocional que siempre ha definido a la Celeste, donde el esfuerzo, el sacrificio y la fe tienen tanto peso como la habilidad.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Uruguay para la Copa del Mundo de 2026, incluidos los detalles del diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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Tienda: Equipaciones de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Equipación local de Uruguay

    La equipación local encarna la esencia pura del fútbol uruguayo. Con un diseño que combina lo moderno y lo clásico, la equipación presenta una versión depurada del emblemático azul cielo de Uruguay, combinada con detalles en azul marino que refuerzan la claridad y la confianza. La sencillez del diseño refleja la identidad del equipo: honesto, disciplinado e impulsado por el esfuerzo colectivo.

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    ¡Uruguay, a por todas!

    La equipación visitante presenta una expresión más rompedora del espíritu de lucha de Uruguay. Un llamativo estampado de alas se extiende por el pecho, simbolizando el ascenso, la ambición y la búsqueda incansable de la victoria. Este lenguaje visual rinde homenaje a los logros históricos de Uruguay, incluido su papel en los primeros momentos del fútbol a nivel mundial, al tiempo que replantea ese legado desde una perspectiva más nítida y agresiva. La equipación visitante representa a Uruguay en su faceta más desafiante: compacta, intrépida e inquebrantable. 

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