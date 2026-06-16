Equipaciones de Uruguay para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están aquí las equipaciones de Uruguay para el Mundial 2026: el clásico azul cielo se combina con nuevos y atrevidos estampados.

Inspiradas en la «garra charrúa», que representa coraje, resiliencia y una voluntad inquebrantable, estas equipaciones reflejan el corazón, la integridad y el orgullo de una nación.

Estos diseños honran la historia de Uruguay y subrayan la intensidad de la Celeste, donde el esfuerzo y la fe valen tanto como la habilidad.

Conoce todos los detalles: diseño, fechas de lanzamiento y precios.

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