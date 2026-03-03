Equipaciones de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La colaboración entre Sudáfrica y adidas, que comenzará en 2026, arranca con una nueva equipación local tanto para la selección masculina Bafana Bafana como para la femenina Banyana Banyana. El diseño es una evolución audaz de un diseño icónico que captura el espíritu del fútbol sudafricano.

La camiseta local 2026/27 conserva la inconfundible base amarilla con ribetes verdes, una paleta de colores sinónimo del orgullo nacional. Los detalles mejorados y la confección refinada modernizan la silueta, lo que da como resultado una camiseta orientada al rendimiento y diseñada para satisfacer las exigencias del fútbol mundial actual.

Lo más destacado es que el diseño actualizado rinde homenaje a las 12 lenguas oficiales de Sudáfrica, un poderoso reflejo de la diversidad, la unidad y el amor compartido por el fútbol de la nación. Los sutiles elementos gráficos tejidos en el tejido simbolizan las muchas voces que se alzan juntas en los estadios de todo el país y de todo el mundo.

Se espera que el precio de la camiseta local refleje la estructura de precios de adidas para las camisetas de fútbol, con versiones réplica para aficionados alrededor de 100 € / 85 £ y ediciones auténticas de gama alta con precios acordes cuando lleguen a las tiendas y a la venta online.

La equipación local de Sudáfrica estará disponible para su compra a partir del 20 de marzo de 2026.