Equipaciones de Portugal para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

PUMA presenta una camiseta local 2026 de Portugal con fondo rojo intenso y sutiles olas que evocan el Atlántico. Detalles en verde en cuello y mangas resaltan el contraste y el orgullo nacional.

La versión Authentic usa el tejido ULTRAWEAVE de PUMA, ultraligero y transpirable, mientras que la Replica incorpora RE: FIBRE, con al menos un 95 % de residuos textiles reciclados, manteniendo comodidad y estilo. Diseñada para brillar en el campo y en la calle, refleja el espíritu de «por amor à camisola».

Los precios siguen la estructura estándar de PUMA para el Mundial: camisetas infantiles desde 60 £ y versiones para adultos desde 85 £, según acabado y corte.