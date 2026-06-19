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Paraguay home kit 2026 PUMA
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Paraguay para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentadas las equipaciones de Paraguay 2026: de las clásicas rayas a un nuevo estampado de camuflaje.

Ya están aquí las nuevas equipaciones local y visitante de Paraguay para el Mundial 2026, un homenaje poético al paisaje y las raíces del país. Bajo el lema «De la Tierra a la Piel», el diseño destaca el vínculo entre los jugadores y su tierra.


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Tienda: Equipaciones de Paraguay para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Equipación local de Paraguay

    Las clásicas rayas rojas y blancas regresan con nueva energía. Su textura con sutil efecto desgastado evoca historia y autenticidad. Los ribetes azules en cuello y puños recuerdan a la bandera nacional, equilibrando tradición y modernidad.





  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Equipación de visitante de Paraguay

    La equipación de visitante, atrevida y transgresora, muestra un estampado intenso de camuflaje en tonos negros y verde azulado que sugiere movimiento e imprevisibilidad. Su diseño táctico y moderno refleja la garra y adaptación del fútbol paraguayo: creado para lo inesperado.