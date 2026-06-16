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Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Noruega para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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El clásico rojo de Noruega vuelve con un toque moderno en las equipaciones para el Mundial de 2026

Noruega afrontará el Mundial de la FIFA 2026 con una identidad renovada: Nike prepara equipaciones que fusionan el patrimonio nacional con un estilo moderno.

Con estrellas como Erling Haaland en la delantera, se espera que esta nueva imagen cobre mayor relevancia en su regreso al escenario mundial.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Noruega para el Mundial de 2026: diseños de local y visitante, detalles de lanzamiento y precios.

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Tienda: Equipaciones de Noruega para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Norway home kitNike

    Equipación local de Noruega

    La equipación local de Noruega para 2026 mantiene el clásico fondo rojo e incorpora sutiles cambios.

    La camiseta luce un rojo intenso con detalles en azul marino y blanco, colores de la bandera noruega. Nike apuesta esta vez por un diseño limpio y refinado, que prioriza la tradición sobre la innovación.

    El tejido incorpora una textura inspirada en el diseño nórdico, que aporta calidad sin renunciar a la tradición.

    El escudo y el Swoosh se colocan de forma limpia sobre el pecho, preservando la identidad atemporal de la selección noruega en su regreso a la escena internacional.

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    Equipación de visitante de Noruega

    Para la equipación de visitante, Nike propone un diseño vanguardista que contrasta con los colores tradicionales de la equipación local.

    Se espera un fondo blanco intenso con vivos rojos y azules que evocan la bandera nacional. Esta paleta más clara ofrece flexibilidad sin perder la identidad noruega.

    Sutiles detalles gráficos, quizá inspirados en texturas heladas o paisajes nórdicos, aportan profundidad sin recargar el diseño.

    El conjunto visitante equilibra innovación y tradición, ofreciendo a Noruega una alternativa versátil para cuando los colores locales no sean apropiados.

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