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Mexico 2026 World Cup kit - Diego Lainezadidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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La tradición se une a la innovación en las nuevas equipaciones de México para el Mundial

México afrontará la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en su propio país, con una equipación que conecta con sus raíces y mira al futuro.

Compra la equipación de Méxicoparael Mundial en adidas.

Diseñada por adidas, la camiseta local muestra orgullo nacional con motivos prehispánicos y un corte moderno de alto rendimiento. Para los aficionados es más que una camiseta: es un símbolo de unidad, tradición y pasión por el fútbol.

Mexico 2026 World Cup kit - Roberto Alvaradoadidas

La equipación visitante aún no se ha presentado, pero las filtraciones sugieren un diseño atrevido que combinará nostalgia y modernidad.

Tienda: Equipaciones de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Mexico World Cup 2026@adidasMX

    México - Equipación local

    La nueva camiseta de México mezcla tradición y vanguardia: fondo verde intenso con motivos geométricos aztecas. Rinde homenaje a la pasión del país por el fútbol y une a todas las generaciones de aficionados. En la nuca se lee «SOMOS MÉXICO», un mensaje de unidad y orgullo. Incluye rayas llamativas en los hombros y la tecnología de enfriamiento de adidas para combinar rendimiento e identidad.

    Ya está a la venta: unos 135 € la versión auténtica y unos 90 € la réplica en tiendas principales; en el Reino Unido, 120 £ y 85 £ respectivamente.

    Consíguelas en adidas.

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  • México - Equipación visitante

    Inspirada en la rica historia de México, la camiseta de visitante muestra un estampado gris sobre fondo blanco, que evoca las grecas de la arquitectura y el arte tradicionales. El diseño repite un patrón de escaleras abstractas que recuerda las fachadas escalonadas de los edificios mexicanos. En la parte posterior del cuello se lee «SOMOS MÉXICO», frase que refleja la unidad y pasión del espíritu mexicano de cara a su tercera Copa Mundial de la FIFA, un récord. 

    Ya está a la venta: 135 € (auténtica) o 90 € (réplica) en las principales tiendas; en el Reino Unido: 120 £ y 85 £, respectivamente.

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  • Mexico Third kit adidas

    México - Tercera equipación

    adidas ha presentado la nueva tercera equipación de la selección mexicana bajo el concepto «Mexican Wa(y)ve». La camiseta incluye un sutil estampado “MX” en tonos similares y un cuello en V con detalles elaborados. El lema “Somos México” refuerza la unidad nacional. Este uniforme rinde homenaje a México, único país que ha organizado tres Copas del Mundo. 

    Ya está a la venta: 135 € la versión auténtica y 90 € la réplica en tiendas principales; en el Reino Unido, 120 £ y 85 £ respectivamente.

    Consíguelas en adidas. Comprarahora.

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