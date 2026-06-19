Equipaciones de Marruecos para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La equipación de visitante es limpia y elegante, pero mantiene sus raíces culturales. La camiseta es de fondo blanco, lo que le da una silueta moderna. En el centro, de forma vertical, lleva una textura preciosa inspirada en los bordados tradicionales amazigh (bereberes). Para integrar la identidad nacional en el diseño limpio, PUMA ha resaltado el cuello y los puños con un sutil ribete rojo y verde, completando el uniforme con pantalones cortos y calcetines blancos a juego.