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Renuka Odedra

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Equipaciones de los Países Bajos para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentadas las equipaciones de los Países Bajos para 2026: nuevo naranja emblemático y elegante equipación de visitante.

Ya están disponibles las equipaciones de la selección holandesa para el Mundial 2026, que homenajean el impacto del fútbol holandés. 

Yaestán disponibles en NikeShop.

El naranja de los Países Bajos ya es un clásico de los Mundiales y Nike lo celebra con nuevas equipaciones de local y visitante. Inspiradas en la experimentación y la innovación, reflejan la idea de que el fútbol, desde el “fútbol total” hasta las tácticas modernas, ha evolucionado más por las ideas holandesas que por la fuerza. 

Su lenguaje de diseño, basado en claridad, equilibrio y progreso, refleja los valores de curiosidad, creatividad y visión de futuro de la federación. 

Descubre los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios de estas nuevas equipaciones.

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Tienda: Equipaciones de Países Bajos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Equipación local de los Países Bajos

    La nueva equipación local de los Países Bajos potencia el clásico color “Oranje” en vez de reinventarlo. Diseñada para verse desde lejos, presenta el tono naranja más vibrante usado hasta ahora. Su escudo lenticular añade movimiento y profundidad que varían con los desplazamientos de los jugadores. Una equipación inconfundible, enérgica y orgullosamente holandesa.

    Yaa la venta en NikeShop.

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Equipación visitante de los Países Bajos

    La equipación visitante recupera el histórico diseño totalmente blanco de la selección de los Países Bajos. Inspirada en degradados microscópicos, una línea naranja que se difumina horizontalmente recorre la equipación, simbolizando la experimentación y la precisión. El escudo lenticular, de gran tamaño y situado en el centro, refuerza la innovación como parte de la identidad. Las líneas limpias y el equilibrio geométrico reflejan los principios del diseño holandés, al tiempo que apuntan hacia un futuro progresista.

    Yaa la venta en NikeShop.

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