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Netherlands WC 26 kit Nike
Renuka Odedra

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Equipaciones de la selección de los Países Bajos para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Se presentan las equipaciones de Holanda para 2026: desde una nueva versión del emblemático naranja hasta una elegante nueva equipación visitante.

Ya están disponibles las equipaciones de la selección holandesa para el Mundial de 2026, que rinden homenaje al impacto que el fútbol holandés ha tenido en este deporte. 

Las equipaciones de Holandaya están disponiblesen NikeShop

El color naranja en un Mundial siempre evoca a los Países Bajos, y Nike ha lanzado nuevas equipaciones local y visitante para la selección. Inspirada en una cultura nacional de experimentación e innovación, la colección refleja la creencia holandesa de que el fútbol, desde el «fútbol total» hasta las tácticas modernas, ha sido remodelado por la influencia holandesa a través de ideas más que de escala. 

El lenguaje de diseño celebra la claridad, el equilibrio y el progreso, representando a una federación definida por la curiosidad, la creatividad y la visión de futuro. 

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Holanda para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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Tienda: Equipaciones de la selección de Países Bajos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Equipación local de los Países Bajos

    La equipación local de los Países Bajos reinterpreta el emblemático color naranja (Oranje) a través de su realce, más que de una reinvención. Diseñada para verse desde la distancia, la equipación ofrece la expresión más vibrante del naranja holandés hasta la fecha. Un innovador escudo de la federación con efecto lenticular aporta movimiento y tridimensionalidad, cambiando de aspecto a medida que los jugadores se mueven por el campo. La equipación local es inconfundible, enérgica y orgullosamente holandesa.

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    Equipación visitante de los Países Bajos

    La equipación visitante recupera el histórico diseño totalmente blanco de la selección de los Países Bajos. Inspirada en degradados microscópicos, una línea naranja que se difumina horizontalmente recorre la equipación, simbolizando la experimentación y la precisión. El escudo lenticular, de gran tamaño y centrado, refuerza la innovación como parte de la identidad. Las líneas limpias y el equilibrio geométrico reflejan los principios del diseño holandés, al tiempo que apuntan hacia un futuro progresista.

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